Metro Exodus: Waffen des Actionspiels im Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Während die Veröffentlichung von Metro Exodus (im gamescom-Anspielbericht) langsam näher rückt, versorgen 4A Games und Deep Silver die Fans stetig mit neuem Videomaterial zum kommenden Shooter. In einem jüngst veröffentlichten Clip wird das Waffenarsenal näher vorgestellt, das auf der Reise durch das postapokalyptische Russland euer Überleben sichert.

In Metro werden die Waffen in verschiedene Klassen unterteilt und sollen, egal, ob ihr lieber schleichend vorgeht, in Rambo-Manier durch eure Feinde pflügt, oder einen Zwischenweg wählt, euren Spielstil fördern. Jede Waffe lässt sich durch unterwegs geplünderte Materialien und Erweiterungen vielseitig anpassen und ausbauen und so mit der eigenen Spielweise abstimmen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Metro Exodus wird ab dem 15. Februar für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.