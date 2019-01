Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Ab 24.1. auch mit rundenbasierten Kämpfen spielbar

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Pillars of Eternity 2 - Deadfire ab 26,99 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Test zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire (Wertung: 8.5) schreiben wir hinsichtlich der Gefechte unter anderem, dass euch „taktisch fordernde, jederzeit pausierbare Echtzeitkämpfe“ erwarten. In wenigen Tagen erhält das im Mai des vergangenen Jahres erschienene Rollenspiel ein weiteres (kostenfreies) Update, durch das ihr bei Bedarf die Möglichkeit erhaltet, den Titel mit rundenbasierten Auseinandersetzungen zu spielen. Der Wechsel zwischen den Modi im Verlauf des Spiels wird nicht möglich sein, sodass ihr euch zum Beginn der Kampagne entscheiden müsst.

Eingeführt wird die neue Spielmechanik – nach der Idee des System-Designers Nick Carver, der mit dem Programmierer Brian Mackintosh an der Realisierung arbeitete – im Rahmen des kommenden Patches 4.1, allerdings vorerst nur in Form einer Betafassung, durch die der Entwickler Obsidian Entertainment Rückmeldungen der Spieler sammeln und gegebenenfalls Optimierungen vornehmen kann. Zwar habe das Studio bereits interne Tests durchgeführt, diese können jedoch nicht mit den Erfahrungen „von hunderten oder tausenden“ Usern verglichen werden.

Im unter diesen Zeilen eingebetteten (Gameplay-)Video der Kollegen von Shacknews hebt Josh Sawyer, Design Director bei Obsidian, unter anderem hervor, dass der rundenbasierte Modus das Geschehen vor allem für jene „enorm verändert“, die „eher weniger vom Tempo der Echtzeit mit Pausensystem begeistert sind“. Weiter führt er aus, dass „alles verlangsamt“ wird und es sich um eine „sehr, sehr taktische Spielweise“ handelt. Auch werden zum Beispiel einige Fähigkeiten, Schwächen und ähnliches hervorgehoben, was während der Echtzeitgefechte nicht unbedingt der Fall ist. Sawyer erläutert weiter:

Wichtig ist, dass jeder Charakter unabhängig von allen anderen Charakteren agiert, so dass du dir Zeit nehmen kannst, du kannst planen, wie du dich bewegst und wie du Fähigkeiten mit so viel Zeit nutzt, wie du willst. Es macht den taktischen Kampf wirklich viel bewusster.

Vor dem Hintergrund, dass der rundenbasierte Modus Pillars of Eternity 2 - Deadfire stark verändert, macht Sawyer im Gespräch mit PCGamesN zudem deutlich, dass das Vorhaben mit einem „außerordentlichen Arbeitsaufwand“ verbunden war. Demnach musste unter anderem die Benutzeroberfläche angepasst und eine gute Möglichkeit gefunden werden, die Reihenfolge der Züge anzuzeigen. Auch das Aufeinandertreffen mit Widersachern musste neu ausgerichtet werden.