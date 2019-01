User-Projekt: WortSpiele der Premium-PDFs als Wandkalender 2019

Dieser Text erschien zuerst im Premium-Magazin 11 und 12/2018. Nach Absprache mit der Redaktion veröffentlichten wir ihn auch in Form einer News, um auf diese Weise auch Usern, die das genannte PDF nicht nutzen (können) auf das Projekt aufmerksam zu machen.

➜ Kurzbeschreibung:

„Projekt K19“: WortSpiele der Premium-PDFs als Wandkalender 2019

Bei Interesse: Verbindliche Bestellungen bis 31. Januar 2019

Kosten: Etwa 30 Euro pro Kalender

Infos: Alle Details auch auf dieser Website (Kennwort weiter unten)

Wieso: Aus Spaß an der Sache

➜ Im Detail:

Die ersten WortSpiele wurden in den gedruckten und später als PDF veröffentlichten Magazinen verarbeitet, die das User-Projekt 2012 darstellten. Ihren Weg als eigenständige Rubrik fand die Verbindung von Spiele-Screenshot und Zitat erstmals in der Ausgabe Q2/2013 des User-PDF-Magazin, bis selbiges vorerst eingestellt wurde. Seit dem offiziellen Premium-Magazin 2/2017 bilden die WortSpiele nun jeweils den Abschluss eines PDFs – inzwischen existieren zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 20 ihrer Art.

Dank der bereits vor einigen Monaten geäußerten Idee unseres Users Admiral Anger könnte diese Bild- und Zitat-Sammlung nach ihrem etwa sechsjährigen Bestehen nun auch in gedruckter Form erscheinen, und zwar als Wandkalender für das Jahr 2019. Nähere Details zum Produkt (Format, Preise, Website, Test-Druck) erfahrt ihr nachfolgend – vielleicht wird auch euer Interesse gweckt ...

Der Kalender: Individuelles für Spiele-Enthusiasten

Für die Darstellung als monatliches Kalender-Motiv wurden die WortSpiel-Bilder dahingehend bearbeitet, dass der Begriff „WortSpiel“ samt Nummerierung entfernt wurde. Zum einen entfällt dadurch der Zwang, streng nach Reihenfolge der PDF-Veröffentlichung vorgehen zu müssen, zum anderen stehen Motiv und Zitat besser im Mittelpunkt. Eine individuelle Auswahl, welche Motive verarbeitet werden sollen, ist derzeit nicht möglich.

Die Kalender umfassen – ganz überraschend – 12 Seiten plus Deckblatt, Spiralbindung mit Aufhänger sowie eine als stabil beschriebene Rückenpappe. Zum Einsatz kommt die günstigste Druckoption „Matt“. Nach entsprechender Vorarbeit können aktuell Kalender im A3-Hochformat (29,7 x 42 cm) realisiert werden, genutzt wird dafür unter anderem die Software des Anbieters CEWE.

Ein erstes gedrucktes Exemplar liegt bereits vor, das bestellt wurde, um die Qualität prüfen zu können, die sich – für diesen Zweck – als sehr gut herausgestellt hat.

Nötige Kosten // Reines „Nebenher-Projekt“

Die Gesamtkosten für einen fertigen A3-Kalender betragen etwa 30 Euro (ein Mengenrabatt ist nicht möglich). Der exakte Preis kann erst ermittelt werden, wenn die Anzahl verbindlicher Interessenten bekannt ist, da sich auf diese die Kosten für entsprechend große und somit zwingend erforderliche Versandtaschen verteilt. Gedruckt werden die Kalender, wenn mindestens 10 verbindliche Bestellungen vorliegen.

Fest stehen mit 21,99 Euro die Druckkosten für den Kalender (Stand: 22. Januar 2019) sowie das Porto, das nach derzeitiger Recherche voraussichtlich 4,80 Euro beträgt (Maxibrief Plus). Aktuellen Preisen zufolge würde eine Versandtasche bei 15 Bestellungen circa 1,80 Euro kosten.

Wichtig zu erwähnen ist, dass mit dem möglichen Verkauf der Kalender keinerlei Gewinn erzielt werden würde. Das gesamte Vorhaben beziehungsweise die bereits erbrachte Arbeit und der noch zu leistende Aufwand stellen ein reines „Feierabend“-Projekt für die GamersGlobal-Community ohne jegliche kommerzielle Absicht dar.

Website mit Vorschau und Eindrücken des Test-Drucks

Auf dieser Website stehen euch neben zusätzlichen Informationen sowohl eine Vorschau als auch Impressionen des gedruckten Test-Exemplars zur Verfügung, sodass ihr euch einen recht guten Eindruck davon verschaffen könnt, was auch erwartet. Das Kennwort für die Seite lautet GaWoKa19 – beachtet bitte, dass sich das Projekt zum einen noch in der Erprobungsphase befindet und die Seite zum anderen demnächst gegebenenfalls erweitert wird.

Interesse?

Mit Stand von Mitte Januar 2019 gibt es fünf Kalender-Bestellungen – ob es mehr werden, wird sich durch euer Feedback zeigen. Daher die Frage an euch, die ihr entweder per Kommentar unter dieser News oder als PN an ChrisL beantworten könnt: Besteht Interesse an einem WortSpiel-Kalender im A3-Format zum genannten Preis?

Selbstverständlich ist klar, dass es sich hier um etwas handelt, das der Kategorie „interessant, muss ich aber nicht haben“ angehört. Gleichzeitig ist solch ein Kalender jedoch in gewisser Weise auch etwas Individuelles, da es ihn in dieser Form sonst nicht gibt.

Da ein mögliches Interesse momentan sehr schwer einzuschätzen ist, existiert kein System zur Abwicklung eventueller Aufträge. Zum aktuellen Zeitpunkt sind Bestellungen daher ausschließlich mittels Einzel-PNs (zur Verifizierung eines GG-Accounts) und unter gegenseitigem Vertrauen möglich. Die Bestellungen werden bis zum 31.1.2019 entgegengenommen – anschließend wird die Projekt-Website vorerst auf Eis gelegt.