Far Cry - New Dawn: Light-RPG-Ansatz erklärt

PC XOne PS4

Far Cry - New Dawn ab 39,59 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mit Far Cry - New Dawn, der kommenden Standalone-Fortsetzung von Far Cry 5 (Testnote: 9.0), will Ubisoft einen Light-RPG-Ansatz wagen. In einem neuen Video auf Twitter erklärte der Creative Director Jean-Sebastien Decant kürzlich, was genau damit gemeint ist.

So werdet ihr laut Decant in der Lage sein, Waffen herzustellen, die Ränge haben, und dann mit diesen selbstgemachten Schießeisen Widersacher zu bekämpfen, die ebenfalls über verschiedene Rangstufen verfügen. Es wird zudem eine neue Heimatbasis geben, in der ihr eure Charaktere versammeln und in die ihr Ressourcen investieren könnt, um bessere Upgrades zu erhalten.

Darüber hinaus kommt in New Dawn ein so genanntes „Eskalationssystem“ für die Außenposten ins Spiel. Ihr werdet die Möglichkeit haben, die eroberten und geplünderten Posten wieder aufzugeben. Solltet ihr das tun, werden die Gegner in die aufgegebenen Außenposten zurückkehren, diese noch stärker ausbauen und so eine neue Herausforderung für euch schaffen, so dass euch eine erneute Eroberung noch mehr Ressourcen beschert.