Mortal Kombat 11: Beta nur für Xbox One & PS4

PC Switch XOne PS4

Mortal Kombat 11 ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mortal Kombat 11 ab 69,98 € bei Amazon.de kaufen.

Schon bei der Ankündigung von Mortal Kombat 11 gaben Netherrealm Studios und der Publisher Warner Bros. bekannt, dass die Vorbesteller des kommenden Prügelspiels auf der Xbox One und der PS4 den Zugang zu einer geplanten Beta erhalten. Wer gehofft hat, auch auf dem PC oder der Nintendo Switch eine Möglichkeit zu bekommen, das Spiel vorab selbst zu testen, wird möglicherweise enttäuscht sein zu hören, dass es keine solche Tests geben wird.

In den kürzlich aktualisierten FAQs schreiben die Entwickler: „Die Beta für Mortal Kombat 11 wird ausschließlich für die PS4, PS4 Pro, Xbox One und die Xbox One X verfügbar sein.“ Zu der Frage, ob die Beta auch für andere Plattformen erhältlich sein wird, stellt das Studio noch mal klar, dass diese nur für die bereits genannten Systeme veranstaltet wird. Wie zuvor berichtet, entsteht die PC-Version (wie auch die Switch-Fassung) nicht direkt bei Netherrealm, sondern beim polnischen Entwickler QLOC, was der Grund für den Verzicht auf die Beta sein könnte.

Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Die Switch-Version wurde unbestätigten Gerüchten zufolge auf den 10. Mai verschoben.