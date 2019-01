Brexit-Chaos-Vorsorge: Sony verlegt Europasitz nach Amsterdam

In der Sorge vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU wird der elektronische Großkonzern Sony seinen Hauptsitz bis spätestens 29. März 2019 von England in die Niederlande verlegen. Derzeit befindet sich das Hauptbüro mit dem Registereintrag im beschaulichen Städtchen Weybridge, der Umzug erfolgt in die niederländische Metropole Amsterdam, in der Sony bereits einen Standort besitzt. Der Wechsel soll ohne Hast und Stellenstreichungen verlaufen und sei nötig, damit die Geschäfte ohne Unterbrechung weiterlaufen können, heißt es von Sony.

Auch Panasonic hatte bereits im letzten Jahr einen innereuropäischen Hauptsitzwechsel nach Amsterdam angekündigt und Panasonic-Chef Laurent Abadie erörterte die drohenden Probleme eines Brexits: Das Unternehmen sei besorgt über mögliche bevorstehende Änderungen von Tarifen und Steuern und der daraus folgenden Wettbewerbsfähigkeit des einzigen britischen Werks in Cardiff. Dabei sei das größte Risiko für japanische Unternehmen mit Fabriken in Großbritannien, dass Teile importiert und exportiert werden müssten.