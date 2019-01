Pornhub: Pikachu, wie kann man nur? // Statistiken von 2018

Ja, ich weiß. Ich bin zu spät und viele warten bereits ungeduldig vor den Bildschirmen auf die letztjährige Pornhub-Statistik. Daher erstmal ein paar allgemeine Infos zur Nutzung:

Insgesamt wurde die Unterhaltungsseite 33,5 Milliarden angesurft. Das sind im Schnitt 92 Millionen Besuche täglich, oder die Bevölkerung von Kanada, Australien und Polen zusammen.

Auf den Servern befindet sich biologieunterrichtliches Anschauungsmaterial von insgesamt 115 Jahren.

Pro Sekunde wurden 147 GigaByte an Daten übermittelt. Das ist mehr Bandbreite als das ganze Internet im Jahr 2002 verbraucht hat.

Jede Minute erreichen knapp 64.000 Einsame die Website, werden 208.000 Videos "geguckt" und 57.000 Suchanfragen eingetippt.

Das meistgesehene Video auf Pornhub ist das Kim Kardashian Sex Tape, das bisher 195 Millionen Mal aufgerufen wurde oder 55 Mal pro Minute.

Sex Tape, das bisher 195 Millionen Mal aufgerufen wurde oder 55 Mal pro Minute. Über 141 Millionen Mal wählten User ihr Lieblingsvideo. Das sind mehr Menschen, als bei der letzten US-Wahl teilgenommen haben.

Kommen wir aber nun zu den Themen, die euch interessieren. Sobald ein neuer Fortnite-Charakter vorgestellt wurde, schossen die Suchanfragen dazu in die Höhe. Laut dem Sexual-Experten Dr. Laurie Betito bedeutet dass, dass "solche Suchanfragen, nicht nur die sexuellen Bedürfnisse widerspiegeln, die damit einhergehen, sondern Fans ihre Helden auch gern mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten wollen." Na klar. Und Pinocchio ist aus Plastik.

Insgesamt spielt Fantasy aber eine große pornografische Rolle. So sei es ganz normal, dass Leute sich danach sehnen, ihre Spielecharaktere, mit denen sie emotional verbunden sind, in sexuellen Aktionen zu sehen. Daher verwundert es auch nicht, dass Fortnite Platz 2 im Ranking der häufigsten Suchanfragen einnimmt und 17323 Plätze nach oben schoss. Zudem scheinen die Entspannungssuchenden nun auch schlechter zu sehen, denn der Suchbegriff 4K löste das gute alte 1080p ab. Am meisten gefragt war übrigens Darstellerin Stormy Daniels.

Die allgemeine Verweildauer hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut gesteigert, Nutzer bleiben nun 14 Sekunden länger, um Fortnite zu gucken und sind durchschnittlich 35,5 Jahre alt. Am längsten bleiben übrigens die Philippinen mit fast 14 Minuten auf der Seite, erst danach kommen einige mit 10+ Minuten, bevor Deutschland sich mit etwas unter 10 Minuten einreiht. Die Kategorie, die am meisten zugelegt hat, heißt Romantic. Am längsten angeschaut wurde aber alles unter dem Begriff Amateur. Wahrscheinlich weil es da immer ewig dauert, bis es mal losgeht. Etwas diskriminierend ist die am kürzesten konsumierte Kategorie Red Head (Rothaarig). In der GamersGlobal-Altersklasse 35-54 lautet der meistgesuchte Begriff übrigens: Milf.

Auf Pornhub Gay sind die meistgesuchten Begriffe Japanese und Korean und das in der Kategorie Straight Guys. Verstehe, wer will.

72 Prozent aller Nutzer gucken mittlerweile auf dem Smartphone, abgeschlagen folgen Desktop und Tablet. Auf dem Desktop-PC wird am häufigsten Windows genutzt, Mobil liegt Android knapp vorn. Bei den Konsolen ist die PlayStation 4 bei 55 Prozent aller Gamer das System der Freude, 33 Prozent kommen auf die Xbox. Die PSVita nutzen 7,5 Prozent.

Solltet ihr dann nach berühmten Figuren aus Film und Fernsehen suchen, kommt ihr an Harley Quinn, Elastigirl und den Unglaublichen nicht vorbei. Bei Videospielen sucht ihr am häufigsten nach Bowsette (ihr Ferkel), Brigitte aus Overwatch und, wie immer, Lara Croft. Das die noch nicht ausgenudelt ist... Etwas verstörend ist, dass auch Pikachu in der Liste vorkommt.

Ansonsten wurde während des Super Bowls weniger geguckt, vor allem in Philadelphia, Boston und Minnesota sowie während des Fußball-WM-Finales zwischen Frankreich und Kroatien in eben diesen Ländern. Speziell in Deutschland wird immer noch nach deutscher Sprache, gern auch auf englisch, step mom und joi (was ist das, zur Hölle?) gesucht. Und auch hierzulande ist Fortnite allgegenwärtig.

Die komplette Statistik findet ihr im Quellenlink und ist sfw, die Verlinkungen dort allerdings nicht.