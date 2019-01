Eye of the Beholder: Schwede veröffentlicht in Kürze C64-Portierung

PC Linux MacOS

Die C64-Fanszene scheint noch immer recht aktiv zu sein. In einer kleinen, dunklen Nische zwar, aber immerhin so aktiv, dass regelmäßig neue Spiele für den alten Commodore entwickelt werden. Einer aus dieser Szene ist der Schwede Andreas Larsson, der seit längerem an einem C64-Port von Eye of the Beholder arbeitet. In einem Interview für indieretronews.com hat er nun erzählt, dass das Rollenspiel bald fertig sei und Beta-Tests kurz bevorstünden. Zudem gewährt er einen Einblick in Schwierigkeiten und Techniken bei der Portierung der 250.000 Zeilen Code.

Eye of the Beholder, das man heute am ehesten als Dungeon-Crawler bezeichnen würde, erschien ursprünglich 1990 für MS-DOS und Amiga. SSI veröffentlichte den Titel später noch für SNES und Mega-CD, C64-Spieler schauten anno 1990 jedoch wie in den meisten Fällen in die Röhre. Der 40-jährige Larsson, der mit den alten C64-Klassikern groß geworden und seit längerem in der Demoszene aktiv ist, hat sich 2017 mit ein paar Freunden an eine einhundertprozentig originalgetreue Umsetzung von Eye of the Beholder für C64 gewagt, die für Commodore-Verhältnisse sehr detaillierte Grafiken und Animationen enthält. Die Datei soll später problemlos auf dem Orignal-C64 und in Emulatoren wie VICE laufen.

Eye of the Beholder entführt den Spieler in die Kanalisation von Waterdeep. Mit einer vierköpfigen Party gilt es, seltsamen Geschehnissen in diesem Dungeon auf den Grund zu gehen, um dann festzustellen, dass diese Abwasserkanäle nur ein Ausschnitt eines viel größeren unterirdischen Tunnelsystems sind, in dem Zwerge und Dunkelelfen mit dem bedrohlichen Beholder um den Besitz des magischen Stabs der Silvas kämpfen.