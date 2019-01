Days Gone: Neue Eindrücke von der PAX South 2019

PS4

SIE Bend Studio hat im Zuge der PAX South 2019 in San Antonio (Texas) gemeinsam mit IGN.com noch einmal einige Spielszenen aus dem kommenden Open-World-Action-Adventure Days Gone (im E3-Anspielbericht) präsentiert. Dabei sprach der Lead Open World Designer Eric Jensen über die Spielmechaniken sowie das Kampfsystem und demonstrierte, wie man sich gegen die Horden der Freaker im Spiel zu Wehr setzt. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Neben der Gameplay-Präsentation wurde noch ein kurzer Clip gezeigt, in dem die brutalsten Wege demonstriert werden, wie man die Freaker im Spiel erledigen kann. Das Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Days Gone wird am 26. April exklusiv für die PS4 erscheinen.