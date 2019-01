An diesem frostigen Montagmorgen sprechen Jörg und Dennis über verfärbte Himmelskörper und misslungene Pläne. Doch natürlich sind auch Spiele und Userfragen wichtige Themen im MoMoCa.

Dunkel wars, die Nacht schien rot. Außer über Salmdorf. Das macht aber nichts, denn so konnten Jörg und Dennis fit und ausgeschlafen vor dem MoMoCa-Mikrofon eintreffen und eure Gehörgänge mit feinster Audiounterhaltung versorgen. Neben einer prall gefüllten Vorschau verraten sie euch noch, was sie zuletzt gespielt haben, wohin es mit GamersGlobal gehen könnte und beantworten natürlich in aller Ausführlichkeit eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:27 Einen wunderschönen Montagmorgen

00:48 Was hat es mit dem blutigen Intro auf sich?

01:49 Dennis könnte dezent von Bloodborne beeinflusst worden sein

03:15 Außerdem hat er den Berg Celeste im gleichnamigen Spiel weiter erklommen

05:41 Jörg hingegen hat Achtung! Cthulhu Tactics an die Grenzen der Sehkraft gebracht

07:20 Dafür konnte ihn Strategic Command WW2 - World at War fesseln

fesseln 08:42 Die GG-Woche in der Vorschau: Resident Evil 2 werden wir sowohl im Test als auch in der Stunde der Kritiker behandeln. Ebenfalls ein Test erwartet euch zu A Fisherman's Tale , zudem erwarten euch Previews zu Trials Rising , Far Cry - New Dawn , Dead or Alive 6 und Metro Exodus .

14:48 Auch heute ist der Podcast aufgrund von GamersGlobal - The New Dawn verzögert

19:55 Erinnerung an den Weihnachtsaktions-finanzierten Twitch-Event nächste Woche

21:52 Userfragentime! Ganon fragt nach Client-Infos in den Steckbriefen

22:49 Markus K. interessiert sich für unsere Test-/Preview-Kriterien

23:43 Simonsen vermisst die regelmäßigen User-Checks

vermisst die regelmäßigen User-Checks 26:41 Q-Bert wundert sich über zwei Matrix-Links im Pulldown-Menü

27:11 Tasmanius hat einen von einer anderen Seite inspirierten Inhaltsvorschlag

hat einen von einer anderen Seite inspirierten Inhaltsvorschlag 27:41 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche!

