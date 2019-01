Layers of Fear 2: Neuer Trailer + Entwicklervideo

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Seit der Ankündigung von Layers of Fear 2 im Oktober vergangenen Jahres war es recht ruhig um die Fortsetzung des 2015 erschienenen Horror-Adventures Layers of Fear (Testnote: 8.0) gewesen. Nun haben Bloober Team und der Publisher Gun Media im Rahmen der PAX South 2019 einen ersten Trailer zu dem Titel veröffentlicht, der euch einen ersten Blick auf das Spiel gewährt. Den „Time waits for no one“ getauften Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Darüber hinaus wurde ein neues Entwicklervideo veröffentlicht, in dem Lead Designer und Producer Bartosz Kapron, Art Director Mateusz Lenart und Game Writer und Production Assistant Nikodem Wojciechowski über die Inspirationen für das neue Spiel und die neue Story sprechen. Das rund drei Minuten lange Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.

Wie schon seit der Ankündigung bekannt, dreht sich die Geschichte von Layers of Fear 2 diesmal nicht um einen wahnhaften Maler, sondern um einen erfolgreichen Schauspieler, der als Star der goldenen Hollywood-Ära eine Hauptrolle in einem ambitionierten Film von einem exzentrischen und rätselhaften Regisseur angeboten bekommt. „Das Mysteriöse dabei ist, dass der Film auf einem Ocean-Liner gedreht werden soll. Für unseren Helden wird diese transatlantische Kreuzfahrt schon bald zu einer Reise der Selbstfindung“, so die Entwickler.