Diablo 2: Neue Version der Median-XL-Mod verfügbar // Höhere Auflösung & vieles mehr

In Diablo 3 (Test der Switch-Version mit Wertung 9.0) startete kürzlich die 16. Saison, die auch dieses Mal eher wenig Neues für die Spieler bereithält. Zu gänzlich neuen Diablo-Titeln gibt es derzeit kaum handfeste Informationen, nur Spekulationen mit Bezug auf Stellenausschreibungen finden stets aufs Neue ihren Weg in die News-Rubriken.

Immerhin gibt es für die nach wie vor existierende Diablo 2-Community gute Nachrichten. Zwar nicht von offizieller Seite, das dürfte jedoch den Wert der Neuigkeit nicht schmälern: Nachdem die Median XL-Mod für das Blizzard-Spiel bereits seit dem Jahr 2012 verfügbar ist – und seitdem immer wieder Überarbeitungen vorgenommen worden waren –, erschien vor wenigen Tagen mit der Versionsnummer 1.0.0 die aktuelle Fassung des ambitionierten Fan-Projektes.

Die nach Aussage der Macher „beliebteste“ Modifikation für Diablo 2 bietet euch nicht nur vereinzelte Optimierungen oder Neuerungen, sondern wird als Action-Rollenspiel beschrieben, das zum Beispiel umfangreiche Endgame-Inhalte, tausende neuer Gegenstände, 30 neue Skills für alle Klassen, neue Boss-Gegner und Schauplätze oder auch zahlreiche Verbesserungen gegenüber der Diablo-2-Engine umfasst.

In der seit dem 18. Januar 2019 verfügbaren Version von Median XL kommen nun weitere Neuerungen zum Einsatz. So erlaubt es die vom Entwicklerteam als „Sigma Core“ bezeichnete Engine beispielsweise, mit einer Auflösung von 1024x768 Pixeln statt der vom Originalspiel vorgegebenen 800x600 Pixel zu spielen. Hinzu kommt die Anpassung der Benutzeroberfläche an moderne Standards oder auch Verbesserungen bezüglich der Berechnung der Abklingzeiten.

Zahlreiche weitere Optimierungen, Veränderungen und Neuerungen betreffen zum Beispiel die Spielbalance, die verschiedenen Arten der Monster (Boss, Elite, Veteran und so weiter), die Gebiete, die (mehr als 40) Endgame-Quests samt Boss-Events oder auch die Dungeons in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Auch die Charakterklassen beziehungsweise deren Fähigkeiten sowie die Items und Sets wurden überarbeitet.

Das eben Beschriebene stellt nur eine grobe Zusammenfassung dar, weshalb wir auf diese Seite verweisen, auf der die vollständigen Patchnotes ausführlich und übersichtlich aufgeführt sind. Alle weiteren Informationen zu Median XL – wie Charakter-Anleitungen, Server-Angaben oder eine Multiplayer-FAQ – findet ihr ebenso auf der entsprechenden Projekt-Website wie den Download des Setup-Datei.

