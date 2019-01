The Hong Kong Massacre: Top-Down-Shooter steht in den Startlöchern

PC PS4 Linux MacOS

Der in Schweden ansässige Indie-Entwickler Vreski Games steht kurz vor der Veröffentlichung seines Top-Down-Shooters The Hong Kong Massacre, der wie ein Mix aus Hotline Miami (Test des zweiten Teils, Note 8.0) und Max Payne (Test des dritten Teils, Note 9.0) wirkt.

Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen ehemaligen Polizisten, der den Mord an seinem Partner durch eine Triade rächen will, und kämpft euch aus der Vogelperspektive durch das Hong Kong des Jahres 1992. Dabei führt euer Weg durch diverse Schauplätze wie Hausdächer oder Restaurants, in denen ihr euch in wilden Schießereien den Gegnerhorden entgegen stellt. Dabei solltet ihr stets eure Umgebung nutzen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, die sie euch bietet. Neben der obligatorischen Deckung hinter Objekten sind auch Sprünge durch Fenster möglich. Da jeder Schuss tödlich sein soll, sind sowohl Präzision als auch Ausweichmanöver und Hechtsprünge erforderlich. Die Erinnerung an Remedys Shooter-Reihe weckt The Hong Kong Massacre durch seine Zeitlupenfunktion. Ihr könnt auch hier die Zeit verlangsamen, um Kugeln auszuweichen, Gegner gezielt auszuschalten oder eure nächsten Schritte voraus zu planen. Der Einsatz der Zeitlupen-Fähigkeit ist allerdings begrenzt.

Jeder Level des Spiels enthält neben den erwähnten Gegnern aber auch noch weitere Herausforderungen, die ihr abschließen müsst, um Waffen und Ausrüstung freizuschalten. Auf der technischen Seite kommt die Unity-Engine zum Einsatz. Es erwarten euch hübsche Partikeleffekte, auch das Inventar der Locations geht bei all den Schießereien spektakulär zu Bruch. Die so oft in Top-Down-Spielen verwendete Retro-Pixelgrafik werdet ihr in The Hong Kong Massacre somit nicht finden. Insgesamt wirkt das Spiel aufgrund der wilden Schusswechsel und der Zeitlupenaktionen wie ein John Woo-Film aus der Vogelperspektive.

The Hong Kong Massacre soll ab dem 22. Januar 2019 für den PC (Steam) und die Playstation 4 verfügbar sein. Auf eine deutsche Vertonung und deutsche Untertitel müsst ihr allerdings verzichten.