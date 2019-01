Sekiro - Shadows Die Twice: Die Gestaltung der Welt im neuen Video

PC XOne PS4

Game Informer hat ein neues Video zu Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Bericht) online gestellt. In diesem kommen der Lead Concept Designer Tetsu Takahashi und der Graphics Engineer Takasuke Ando zu Wort, um über die Gestaltung der neuen Spielwelt zu sprechen. Dabei könnt ihr einen Blick auf die verschiedenen Umgebungen werfen, die ihr während eures Abenteuers sowohl horizontal, als auch dank dem Greifhaken vertikal erkunden werdet.

Wie Ando angibt, werden die Schauplätze in Sekiro - Shadows Die Twice mit einem bis dato in einem From-Software-Spiel nie gesehenem Detailreichtum aufwarten.