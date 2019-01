Fallout 76: Bethesda dementiert das Free-to-play-Gerücht [Update]

PC XOne PS4

Update: 23. Januar 2019, um 2:32 Uhr

Inzwischen hat sich auch Bethesda zu dem Gerücht geäußert und die Umstellung auf Free-to-play dementiert. Zumindest vorerst soll der Titel also weiter kostenpflichtig bleiben.

Ursprüngliche Meldung vom 22. Januar 2019, um 22:48 Uhr

Bethesda wird Fallout 76 (Testnote: 7.0) möglicherweise in naher Zukunft auf ein Free-to-play-Modell umstellen. Wie der YouTube-Kanal „The Quartering“ unter Berufung auf zwei nicht näher genannte Quellen berichtet, wurde das postapokalyptische Online-Rollenspiel in Australien in mehreren Filialen des Händlers EB Games aus den Verkaufsregalen genommen.

Laut The Quartering könnte dies auf Betreiben des Publishers geschehen sein, da hier möglicherweise bereits eine Umstellung beschlossen wurde. Dem Bericht von Segment Next zufolge, hat auch Amazon.com nur noch wenige Exemplare des Spiels auf Lager, was für einen Händler dieser Größe seltsam sei. Inzwischen ist die Standardversion des Spiels für PC und die Xbox One dort gar nicht mehr zu finden. Nur die PS4-Fassung wird aktuell noch angeboten. Es wäre daher für potentielle Neueinsteiger nicht verkehrt, ein paar Wochen mit dem Kauf zu warten. Offiziell bestätigt hat Bethesda bisher noch nichts, weshalb ihr das Ganze vorerst als Gerücht betrachten solltet. Sollte eine Ankündigung dazu erfolgen, erfahrt ihr es auch bei uns.