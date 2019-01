The Division 2: Entwickler äußert sich zum Post-Launch-Content

PC XOne PS4

Terry Spier, der Creative Director von Red Storm Entertainment, hat in einem Interview mit DualShockers über den MMO-Shooter The Division 2 (im gamescom-Anspielbericht) gesprochen und wurde dabei auch zum Thema Post-Launch-Content befragt. Wie er versicherte, habe das Team bereits konkrete Pläne, wie man die Spieler nach dem Release am Ball halten kann.

So richtig ins Detail ging Spier zwar nicht, versichert aber, dass man in The Division 2, wie schon im Vorgänger das Spiel stetig weiterentwickeln und dabei dem Feedback der Fans aufmerksam lauschen möchte. Das Team plane kein Urlaub nach dem Launch, sondern werde sich direkt auf neue Inhalte fokussieren. Die Ressourcen dafür stehen schon bereit und sollen auch genutzt werden, um ungeplante Dinge, die vielleicht von Fans gefordert werden, ins Spiel zu bringen.

Die Inhalte, die für das komplette erste Jahr für The Division 2 eingeplant wurden, liegen laut Spier bereits auf seinem Tisch und werden für alle Spieler komplett kostenfrei sein: „Niemand wird auch nur einen Cent zahlen müssen, um die kommenden Inhalte zu bekommen“ so Spier, der unter anderem auf den neuen Raid verweist, der erstmals in der Geschichte des Franchises auf acht Spieler ausgelegt sein wird. „Das wird kein Kindergeburtstag. Das ist eine ‚stürze dich rein und kämpfe dich durch den Schlamm’ und ‚wie sollen wir das denn schaffen’-Art von Raid-Erfahrung. Und das wird auch ein großartiges Spielerlebnis für unsere Spielerbasis sein.“