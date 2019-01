Dark Souls Trilogy: 500 € teure Limited Collector's Edition angekündigt

PC XOne PS4

Bandai Namco Entertainment hat eine 499 Euro teure und weltweit auf 2.000 Exemplare limitierte Collector’s Edition der Dark Souls Trilogy von Entwickler From Software angekündigt. Diese soll am 31. Mai dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 auf den Markt kommen und kann ab sofort über den offiziellen Store des Publishers vorbestellt werden.

Die Sammlung umfasst die drei Spiele Dark Souls - Remastered - (Testnote: 8.5), Dark Souls 2 - Scholar of The First Sin (Testnote: 8.5) und Dark Souls 3 - The Fire Fades (Testnote: 8.5) sowie alle dazugehörigen Zusatzinhalte. Hinzu kommen die Original-Soundtracks von Motoi Sakaraba und Yuka Kitamura, die auf sechs CDs geliefert werden und insgesamt 110 Tracks mit rund sechs Stunden Musik bieten. Dazu gibt es das 460 Seiten lange englischsprachige Kompendium zu allen drei Spielen, das sämtliche Gegenstände, Ausrüstungen, Feinde, Areale und NPC-Dialoge sowie exklusive illustrierte Karten aller Bereiche und limitierte Kunstdrucke enthält.

Das Highlight der Sammleredition stellt aber die 34 cm große nummerierte Figur des Elite-Ritters am Leuchtfeuer dar, die laut Bandai Namco hochwertig verarbeitet und bemalt wurde. Weitere Details zur Dark Souls Trilogy Collector's Edition könnt ihr der Produktseite entnehmen.