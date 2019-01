The Division 2: Verbesserungen in der Dark Zone im Video erklärt

PC XOne PS4

Auf dem deutschen Kanal von Ubisoft wurde ein neues Video veröffentlicht, das euch die Verbesserungen in der Dark Zone, dem PvP-Bereich von The Division 2 (im gamescom-Anspielbericht), präsentiert. In dem rund fünf Minuten langen Clip erklärt euch Carsten Konze, der Produzent und Moderator von Ubisoft TV, was euch dort erwartet. Demnach wird es diesmal nicht eine, sondern drei verschiedene PVP-Schauplätze geben, die jeweils mit eigenem Level-Design, eigenen Vegetationszonen und einer eigener Geschichte aufwarten werden.

Die wohl wichtigste Neuerung ist die Stufenanpassung. So werden die Spieler in den Dark Zones, die pro Instanz jeweils zwölf Teilnehmer zulassen, in ihrer Charakterstufe angeglichen, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Es sei denn, ihr landet in der „okkupierten“ Variante einer Dark Zone. In dieser wird der Stufenausgleich deaktiviert und es gibt durch „Friendly Fire“ die Gefahr, eigene Kameraden zu verletzten. Die drei Dark Zones werden abwechselnd okkupiert. Neulinge werden also beim Betreten einer Dark Zone darauf acht geben müssen. Für neue Spieler bringt Ubisoft auch die sogenannten „Intro-Missionen“ ins Spiel, in denen die Dark Zones zum Beginn ohne PVP-Gefechte und ohne Druck erkundet werden können.

Der Rogue-Status wurde in The Division 2 noch einmal kräftig überarbeitet und in drei Stufen aufgeteilt. Den grauen Status erhaltet ihr, wenn ihr speziell markierte Kisten in der Zone plündert, oder den Loot anderer Spieler, sowie Dark-Zone-Drops über SHD-Terminals klaut. Tötet ihr einen Spieler, wird euer Status rot markiert und bei mehreren Tötungen erscheint euer Status gelb. In dieser Stufe werdet ihr für alle Spieler in der Zone auf der Karte deutlich als „gejagt“ markiert und der Status kann nur durch ein Hack am SHD-Terminal rückgängig gemacht werden. Für die Dark Zones wurden zudem spezielle Perks eingeführt, die bestimmte Vorteile und Verbesserungen mit sich bringen und die ihr nur in den PvP-Zonen erhaltet.

Wer keine Lust auf die Dark Zone, aber dennoch auf PvP hat, wird in The Division 2 auch einen klassischen PvP-Modus vorfinden, der sich direkt aus dem Optionsmenü betreten lässt und in dem zwei Gruppen mit jeweils vier Spielern gegeneinander antreten. Der Modus bietet die beiden Varianten Team Deathmatch und Domination, die auf drei verschiedenen Karten gespielt werden. The Division 2 wird ab dem 15. März für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.