Kickstarter-Statistiken 2018: Spenden gestiegen // Brettspiele beliebt

Die Crowdfunding-Plattform Kickstarter erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, sowohl bei Herstellern, die eine Finanzierungsspritze suchen, als auch bei designierten Spielern, die diese bereit sind zu leisten. Die neuesten Zahlen veröffentlichte Kickstarter nun in seinem Blog. So konnte 2018 im Bereich "Games" das sechste Jahr in Folge ein Rekordwert bei erfolgreichen Projekten vermeldet werden. Allerdings sind die Zahlen in der Unterkategorie der Videospiele im Gegensatz zu den Brettspielen weiter gesunken.

Insgesamt wurden im Bereich "Games" im letzten Jahr 3.301 Projekte erfolgreich finanziert. Das ist eine Steigerung um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste jemals erreichte Wert. In 2017 schafften es 3.023 Projekte über die Finanzierungshürde. In den Jahren 2016, respektive 2015, gab es 2.595 bzw. 2.259 Kickstarts. Dabei wurden im letzten Jahr über 180 Millionen Dollar gespendet, wiederum eine deutliche Steigerung gegenüber den 155 Millionen Dollar in 2017.

Der Großteil der erfolgreichen Projekte und Gelder entfällt allerdings auf den boomenden Brettspielsektor. So überrascht es nicht, dass auch das Projekt mit der höchsten Spendensumme im letzten Jahr ein Brettspiel war. Tainted Grail: The Fall of Avalon erreichte 6,25 Millionen Dollar. Ein großer Erfolg für das polnische Entwicklerteam Awaken Realms, das auch schon für die Brettspielumsetzung This War of Mine: The Board Game verantwortlich zeichnete.

Betrachtet man ausschließlich die Subkategorie "Video Games", ergibt sich ein ganz anderes Bild, denn hier sind die Spenden seit 2015 bis heute kontinuierlich gesunken. Von 41 Millionen Dollar (2015), über 17,6 Millionen Dollar (2016), 17,2 Millionen (2017) bis zum Tiefstand 15,8 Millionen Dollar (2018). Die Anzahl der finanzierten Computerspiele lag bei 374 (2015) und erreichte mit 388 (2016) ein All-Time-High. Es folgte der Absturz auf 358 (2017) und zuletzt nur noch 352 erfolgreich finanzierte Videospiele (2018). Im Durchschnitt spülte eine erfolgreiche Kampagne im letzten Jahr 44.886 Dollar in die Kassen der Videospiel-Entwickler.