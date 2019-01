Kurztest: Travis Strikes Again – No more Heroes

Switch

In seinem neuen Abenteuer wird Travis Touchdown in eine Konsole gezogen und erlebt so Spiele in echter virtueller Realität. Wie viel Substanz hinter der kreativen Idee steckt, erfahrt ihr im Kurztest.

Per Blitz wird der Ziegenmenschen-Zwischenboss gegrillt.

Mit Katana und Skillchips

Per Rolle weicht ihr elegant gegnerischen Attacken aus. Die zwei Köpfe gilt es, so schnell wie möglich zu erledigen, da sie ständig neue Gegner spawnen.

Ramen futtern, aufs Klo gehen

Im Koop-Modus wird das Geschehen schnell unübersichtlich, Spaß macht er trotzdem.

Über den gelben Schalter dreht ihr einzelnen Straßenabschnitte, allerdings müsst ihr schnell sein: Erwischt euch der blaue Schädel sterbt ihr.

Knallige, aber schwache Optik

Einer der schöneren Abschnitte: Eine grell beleuchtete Straße samt Spiegelungen.

Meinung: Dennis Hilla Travis Strikes Again – No more Heroes ist Suda51 in Reinkultur. Eine verwirrende Story, eine Hauptfigur mit großer Klappe, an der allerdings Selbstzweifel nagen, und die Dialoge sind oftmals stumpfe Beschimpfungsorgien. Gespeichert wird auf dem Porzellanthron, Ramen statt schnöde Lebenstränke und ein Wohnwagen als Hublevel. Ich mag den Stil und die Abgedrehtheit des Designers ziemlich gerne, allerdings verstehe ich jeden, der sagt, ihm sei das alles zu speziell und over the top. Ich aber hatte zumindest streckenweise meinen Spaß mit dem Hack and Slay.



Travis Strikes Again Switch

[6] Userwertung 0.0 Pro Abgedrehter Humor

Unterschiedliche Spezialfähigkeiten

Treibender Soundtrack

Angenehm fordernd

Drei Schwierigkeitsgrade

Optionaler Koop-Modus Contra Spielablauf mit wenig Abwechslung

Größtenteils öde Grafik

Konfuse Story ohne Tiefgang

Viel zu lange Textbox-Abschnitte

Nervige Auflade-Mechanik

Koop-Modus erlaubt "aus dem Bildschirm laufen"

Blödes Gebrabbel als Ersatz für richtige Sprachausgabe

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalVor über elf Jahren erschien mitein typisches Suda51-Spiel für die Nintendo Wii. Ein übercooler Auftragskiller mit seltsamen Nachnamen in der Hauptrolle, dazu abgefahrene Cel-Shading-Optik und ungewöhnliche designte Welten, Gegner und Waffen. Im Switch-exklusivenschlüpft ihr nun zum vierten Mal in die Rolle von Travis Touchdown und meuchelt euch durch reihenweise Feinde – allerdings sind diese für euch nun gleich doppelt virtuell.Was das zu bedeuten hat? Ganz einfach: Travis wird in die Videospielkonsole Death Drive Mk 2 gezogen und muss sich durch insgesamt sechs Levels kämpfen. Sein Ziel ist ebenso einfach wie einleuchtend: Er will gewinnen. Für euch bedeutet das, dass ihr quasi ein Spiel im Spiel spielt. Zwischen den einzelnen Abschnitten kauft ihr in dem Wohnwagen, in dem Travis haust und der als eine Art Hub dient, mit verdienten Münzen neue Shirts, geht auf die Toilette oder lest im Ramenblog die aktuellen Nudelsuppentrends nach.Ihr verfolgt das Geschehen aus einer isometrischen Verfolgersicht, wie sie aus typischen Action-Rollenspielen bekannt ist. Eure Gegner attackiert ihr mit Travis‘ Standardwaffe, dem Laserschwert, Verzeihung, -Katana. Neben leichten und schweren Angriffen stehen auch diverse Skills zum Einsatz bereit. Bevor ihr sie jedoch dem Kampfrepertoire des Helden zuordnen dürft, müsst ihr die entsprechenden Chips erstmal in der Spielwelt finden. Dafür bringen die Fähigkeiten aber ordentliche Vorteile, so betäubt ihr mit ihnen Gegner, erschafft einen euch heilenden Kreis oder vollführt einen starken Schlag, der Gegner weg stößt.Mit jedem Treffer füllt sich eure Spezialleiste, ist sie voll, löst ihr per Tastendruck einen verheerenden Superangriff aus. Bis zu dreimal schlagt ihr so nacheinander heftig zu. Durch diese mächtige Attacke ist es mir nicht nur einmal gelungen, einen ganzen Raum mit einem Streich von Gegnern zu säubern. Wenn doch einmal ein paar der Bugs (so nennen sich die Feinde) überlebt haben, dann springt ihr per Hechtrolle aus ihrem Angriffsradius.Ein eher nerviges Element ist das der Energie. Travis' Katana scheint ein Montagsmodell zu sein, denn mit jedem Schlag leert sich die Batterie der Waffe rapide. Sinkt die kleine Batterieanzeige auf null, müsst ihr sie durch Schütteln des Joy-Cons oder Bewegen des rechten Sticks wieder aufladen. Sonst machen eure Attacken schlicht keinen Schaden. Das soll das ziemlich simple Kampfsystem wohl etwas herausfordernder machen, mir ist die Mechanik allerdings eher auf den Keks gegangen und ich habe durch sie den einen oder anderen unnötigen Treffer einstecken müssen, weil ich gerade mit dem Laden meine Waffe beschäftigt war und deshalb einem Angriff nicht ausweichen konnte.Habt ihr den Endboss eines Levels erledigt, dann ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Vor Travis‘ Wohnwagen steht sein Motorrad, über das ihr das Textadventurestartet. Hierbei handelt es sich aber weniger um ein Adventure, als einfach nur Dialogboxen in grüner Schrift vor schwarzem Hintergrund, durch die ihr euch stumpf durchlesen oder -klicken müsst. Als Belohnung winken dafür neue Death Balls, die als Module für das Death Drive Mk 2 fungieren und somit neue Levels freischalten.Die einzelnen Abschnitte spielen sich im Grunde sehr ähnlich, ihr rennt durch die Gegend und meuchelt Bugs. Jedoch hat jedes Spiel seinen eigenen Twist. So verfolgt ihr in einem das Geschehen aus der Vogelperspektive und müsst durch Schalter die Straßen einer Stadt drehen, um in den nächsten Teil des Levels vorzurücken. Das sorgt zwar für etwas Abwechslung, kann aber über den ansonsten sehr monotonen Spielablauf nicht hinwegtäuschen.Wenn sich eure Lebensenergie einmal sehr stark gegen Ende neigt, dann solltet ihr nach den Ramenständen Ausschau halten, die immer mal wieder in den Welten zu finden sind. Eine Portion der leckeren Nudelsuppe und Travis' Lebensbalken und die Spezialleiste sind wieder aufgefüllt. Wer aber viel Ramen verschlingt muss auch viel auf die Toilette, praktischerweise dient das stille Örtchen in Travis Strikes Again als Speicherpunkt, und auch hier wird eure Lebensenergie regeneriert.Travis Strikes Again bleibt der Reihe stilistisch treu. Die Cel-Shading-Optik ist hübsch anzusehen, kann aber über einen gewissen Detailmangel nicht hinwegtäuschen. Auch wenn die Gegnermodelle auf dem Papier cool klingen (menschenähnliche Gestalten mit Bohrern statt Armen, Ziegen-Menschen-Hybriden als Zwischenbosse), so wiederholen sie sich oft und haben mich dann doch schnell ermüdet. Zwar gibt es ein paar richtig flott aussehende Neon-Abschnitte, alles in allem ist das Erscheinungsbild aber eher dröge. Umso seltsamer sind die immer wieder auftretenden Einstürze der Bildrate sowie der relativ hohe Akkuverbrauch im Handheldmodus (in dem sich Travis Strikes Again übrigens einwandfrei spielen lässt). Nach zwei, maximal zweieinhalb Stunden muss die Switch an die Steckdose.Der Sound ballert dagegen schön wuchtig aus den Lautsprechern. Musikalisch erinnert das Gehörte ganz entfernt an, Synthesizer-Beats treiben mich durch die Levels und es entsteht ein angenehmer Flow. Leider nur wiederholen sich die Stücke schnell und somit geht ein wenig der Reiz verloren.Wenn ihr einen blutlüsternen Freund an der Hand habt, dann könnt ihr Travis Strikes Again auch im Couch-Koop spielen. Euer Mitstreiter schlüpf in die Haut von Bad Man und muss vor Levelstart einsteigen. An sich läuft der Mitspielermodus sauber, allerdings ist es etwas unschön, dass man auch außerhalb des Bildschirms rennen kann. Hier hätte mir eine Sperre, oder eine Beammechanik wie beispielsweise bei, deutlich besser gefallen.Autor: Dennis Hilla; Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)