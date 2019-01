Origin Access: Unravel 2, Deponia 4 und weitere Titel für die Vault

Electronic Arts wird seinen kostenpflichtigen PC-Service „Origin Access“ im Januar abermals um neue Spiele erweitern. Wie der Publisher bekannt gab, wandern demnächst der Platformer Unravel 2 (Testnote: 8.5), das Point-and-Click-Adventure Deponia Doomsday (Testnote: 9.0), das Echtzeit-Strategiespiel Star Wars - Empire at War im „Gold Pack“, der Survival-Titel The Flame in the Flood sowie das Taktik-Rollenspiel Dead in Vinland (Testnote: 7.0) in die Vault.

Nutzer der Premium-Version von Origin Access können zudem ab sofort das Strategiespiel They Are Billions (in der SdK) spielen. Wann die anderen Titel verfügbar sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald EA die Termine verkündet, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Die Basis-Mitgliedschaft von Origin Access bekommt ihr bereits ab 3,99 Euro monatlich oder wahlweise 24,99 Euro im Jahr. Diese bietet euch Zugriff auf 174 Spiele sowie die Möglichkeit, die kommenden Titel im Rahmen einer zehnstündigen Play-First-Trial noch vor dem Release zu spielen. Die Premium-Variante des Abonnements, die zum Preis von 14,99 Euro monatlich oder 99,99 Euro jährlich gebucht werden kann, gibt euch Zugriff auf 182 Titel und lässt euch neue Spiele von Electronic Arts direkt nach der Veröffentlichung unbegrenzt auf dem PC genießen.