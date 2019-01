Green Man Gaming: Rabatt auf Resident Evil 2 / Gewinnspiel

PC XOne PS4

Für alle Horrorfreunde hat unser Partnershop Green Man Gaming (GG-Partnerlink) aktuell ein verführerisches Angebot im Programm. Aktuell erhaltet ihr dort 25 Prozent Rabatt auf das in einer Woche, am 25. Januar, erscheinende Remake von Resident Evil 2 (Angespielt-Bericht). Damit fällt der Preis der Standard-Edition auf 44,99 Euro. Die Deluxe Edition, die noch einige zusätzliche digitale Boni enthält, schlägt statt mit 69,99 Euro nur noch mit 52,49 Euro zu Buche.

Für GamersGlobal-Premium-User ist jedoch bei diesen Preisnachlässen noch nicht Schluss. Auf eurer persönlichen Abo-Seite könnt ihr einen zusätzlichen Rabatt-Code generieren, der euch weitere zehn Prozent auf den bereits reduzierten Preis gewährt. In noch mehr Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass für die Standard-Version von Resident Evil 2 nur noch 40,49 Euro fällig werden, die Deluxe Edition kostet nach Premium-Rabatt noch 47,24 Euro. Wenn ihr GamersGlobal also mit einem Abo unterstützt, spart ihr euch beim Kauf des Horror-Remakes also insgesamt 32 Prozent! Alle weiteren Vorteile, die ihr als Premium-Abonnent genießen dürft, findet ihr auf der entsprechenden Infoseite.

Um auf den baldigen Release von Resident Evil 2 einzustimmen haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für euch im Angebot. Unter allen registrierten Usern verlosen wir einmal Resident Evil 7 (im Test, Note: 9.0) für den PC. Alles was ihr für eine Chance auf den Sieg tun müsst, ist uns in den Kommentaren euren liebsten Resident Evil-Teil verraten. Damit es jedoch nicht zu leicht wird, wollen wir auch eine Begründung haben, warum gerade dieser Ableger euer Favorit ist. Aufgrund der USK-Freigabe ab 18 Jahren von Resident Evil 7 stellt bitte sicher, dass ihr vor der Teilnahme euer Alter im Profil verifiziert habt, sonst seid ihr von der Verlosung ausgeschlossen. Der Einsendeschluss ist am kommenden Donnerstag, dem 24. Januar, um 12:00 Uhr.