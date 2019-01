Mortal Kombat 11: Zahlreiche Infos und Videomaterial veröffentlicht

PC Switch XOne PS4

Wie im Vorfeld angekündigt, hat Netherrealm Studios am gestrigen Abend einen Livestream zu Mortal Kombat 11 veranstaltet, bei dem zahlreiche Infos und massenweise Videomaterial präsentiert wurden. Die Details, die einige Tage zuvor im Netz durchsickerten, haben sich größtenteils bestätigt. So wurde die Schauspielerin, ehemaliger MMA-Champion und aktueller MMA-Star Ronda Rousey als Sonya Blade vorgestellt, was auch mit einem entsprechenden Video verkündet wurde. Auch der neue Kämpfer Geras, der an „Der Sand der Zeit“ angelehnt ist, wurde mit eigenem Clip enthüllt. Darüber hinaus gab es einen Story Prologue Trailer, einen Gameplay Reveal Trailer, einen Behind-The-Scenes Look und einen Fatalities-Trailer zu sehen.

Insgesamt wird das Spiel zum Release über 17 verschiedene Arenen (samt nutzbaren Umgebungswaffen) und 25 Kämpfer verfügen, plus Shao Kahn, als spielbaren Charakter für die Vorbesteller. Offiziell wurden für Mortal Kombat 11 bisher im Rahmen des Livestreams Scorpion, Raiden, Sonya, Skarlet, Sub-Zero, Geras, Baraka, Kabal, Kung-Lao, Liu Kang und die Hüterin der Zeit, Kronika, bestätigt. Letztere wurde ebenfalls als Neuzugang für die Spielserie enthüllt und hat laut Serienschöpfer Ed Boon schon immer die Geschicke des Universums im Hintergrund gelenkt, doch als Raiden die Zeitlinie veränderte, indem er Shinnok tötete, war sie gezwungen, persönlich einzugreifen. Ob Kronika spielbar sein wird, wurde bisher noch nicht bestätigt, sie wird aber laut Netherrealms als der erste weibliche Endboss der Serie in Erscheinung treten.

Das bekannte Drei-Klassen-System aus Mortal Kombat X (Testnote: 8.5), das euch die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Spielweisen für jeden Charakter im Spiel ermöglichte, kehrt auch in Mortal Kombat 11 zurück und wird durch das angepasste und erweiterte Gear-System aus Injustice 2 (Testnote: 8.5) ergänzt. So werdet ihr die drei Ausrichtungen für jeden Kämpfer frei nach Wunsch individualisieren und Dinge, wie Fähigkeiten, Ausrüstung, die äußere Erscheinung, sowie das Verhalten der KI in den Einzelspieler-Matches, selbst festlegen können.

Die aus dem Vorgänger bekannte Energieleiste wurde in Mortal Kombat 11 aufgeteilt. So gibt es jetzt einen vertikalen Balken für die Verteidigung (Breaker Meter) und einen horizontalen Balken (Weapon Meter), der die Energie für den Angriff anzeigt. Neu hinzugekommen ist der „tödliche Schlag“ (Fatal Blow), der die altbekannten X-Ray-Moves ersetzt und als Angriffsmöglichkeit ausgelöst werden kann, wenn der Lebensbalken eures Gegners unter 30 Prozent fällt. Eine weitere neue Mechanik ist der „Flawless Block“, der euch ein kurzes Zeitfenster für einen Gegenangriff eröffnet, wenn ihr den gegnerischen Angriff im richtigen Augenblick pariert.

Die Geschichte von Mortal Kombat 11 setzt direkt nach den Ereignissen des Vorgängers ein, als Raiden durch Ermordung von Shinnok den Lauf der Zeit verändert und damit auch die Hüterin der Zeit, Kronika auf den Plan ruft, die die Ordnung „um jeden Preis wiederherstellen will“. Laut Boon werden die Charaktere im Spiel durch das Chaos, das Raiden in die Zeitlinie brachte, stellenweise auch gegen eine jüngere Version ihrer selbst kämpfen müssen. Am 30. Januar soll es einen weiteren Livestream zum Spiel geben, bei dem weitere Details enthüllt werden.

Mortal Kombat 11 wird am 23. April für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Ob das auch für Nintendo Switch gilt, wurde nach den letzten Gerüchten um eine Verschiebung bisher noch unklar. Die Standardversion des Spiels wird zum Preis von 59,99 Euro für den PC und für 69,99 Euro für die Konsolen angeboten. Es wird noch eine 30 Euro teurere Premium Edition mit dem ersten „Kombat Pack“ (Season Pass) geben. Wie schon erwähnt, wird jeder Vorbesteller Shao Kahn als Bonus-Kämpfer erhalten. Für die Xbox One und die PS4 werden die Frühkäufer zudem den Zugang zur geplanten Beta erhalten, die im März dieses Jahres abgehalten wird.