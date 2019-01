They are Billions: Umfang der Kampagne soll 40–50 Stunden betragen

PC

In einem kürzlich veröffentlichten Entwickler-Update zu They are Billions (in der SdK) äußert sich das Team von Numantian Games nicht nur zum Level-Editor – bislang wurden mehr als 500 Levels veröffentlicht –, sondern auch zur aktuell noch nicht vorhandenen Singleplayer-Kampagne des Strategiespiels.

Demnach sei die Kampagne für den derzeit noch im Early-Access-Status befindlichen Titel „die große Herausforderung dieses Jahres“. Eigenen Angaben zufolge fällt die (zeitliche) Investition für die Kampagne deutlich umfangreicher aus als für den Überlebensmodus, zudem wurden „hunderte“ neue Grafiken erstellt. Das Resultat wird als eine Art „neues, vollwertiges Spiel“ beschrieben; insgesamt soll euch der Inhalt des Einzelspieler-Modus 40 bis 50 Stunden beschäftigen.

Im Rahmen der Early-Access-Phase werdet ihr die Kampagne nicht testen können. Erst mit der Veröffentlichung des fertigen Spiels – ein Datum ist bislang nicht bekannt – erhaltet ihr Zugriff auf diesen neuen Inhalt. Als Gründe für diese Entscheidung führen die Entwickler auf, dass man ausschließlich intern testen werde und den Modus bewusst nicht „stückweise“ freigeben möchte, was dessen Realisierung verzögern könnte. Darüber hinaus soll die Story nicht zu früh preisgegeben werden – man wolle die Spieler mit der vollständigen Kampagne überraschen.

Neben neuen Einheiten und zu erforschenden Updates, die euch der Story-Modus bieten wird, werden für die Zeit nach dem Release weitere Spiel-Modi und Neuerungen angedeutet. Recht bald sollen zudem zwei neue Maps für den Überlebensmodus folgen, von denen die zuerst herausgegebene als leichteste und die anschließend folgende als schwierigste beschrieben werden.