In der kurzen Feiertagspause haben sich einige wirklich lesenswerte Artikel auf diversen Spiele-Websites angesammelt. So wird die Sinnhaftigkeit von nur wenig objektiven Previews im Spielejournalismus hinterfragt, Entstehung und Relevanz von Spiele-Remakes ist ein Thema, ebenso die Schwierigkeit den Zugang zu Spielen als kulturelles Erbe zu erhalten. Heinrich Lenhardt stört sich am Umgang mit unrealistisch geformten Spieleheldinnen, ein Spieler testet teure Doping-Kapseln für Gamer und Ralph reicht's nun wirklich.

Null gespielt, trotzdem toll: Previews sind falsch

spielkritik.com am 30.12.2018, von Jannick Gänger

„Previews sollten sterben. Sie lügen, verwirren und täuschen. Worauf sie basieren, sind polierte Vorab-Versionen von letztlich gar nicht so polierten Spielen, die nur dann glänzen, wenn des Spielers Zweifel noch weit weg sind.“ Das behauptet Jannick Gänger in seiner Kolumne auf spielkritik.com. Und er macht diese Äußerung am Beispiel einer auffälligen Preview-Test-Differenz auf gameswelt.de fest. Dort findet er auch weitere Beispiele und stellt die altbekannte Frage: „Ist das noch Journalismus?“. Beim Lesen dieser durchaus mit interessanten (und wahren) Fakten gespickten Kolumne drängt sich allerdings auch die Frage auf: Hat da jemand noch eine Rechnung mit gameswelt.de offen?? Interessant hier auch die Kommentare unter dem Text.

Die Zukunft der Archive

heise.de am 28.12.2018, von Pit Noack

Computerspiele sind das älteste Multimedia-Medium, das wir haben. Diverse Spielemuseen widmen sich mittlerweile dem Erhalt der wichtigsten Vertreter, eine wachsende Retro-Szene archiviert fleißig mit. Dabei ist neben dem Erhalt auch die Zugänglichkeit durch Emulatoren nötig, denn „ein Game, das man nicht spielen kann, ist so wie ein Theaterstück, das nicht mehr aufgeführt wird. Archivierung von Computerspielen kann also nicht allein bedeuten, Datenträger zu sammeln – zumal es beim gegenwärtigen Trend zum Online-Spiel und zum Stream oft nichts mehr gibt, was man ins Regal stellen könnte.“

Die hohe Kunst der Remakes und Remaster

videogameszone.de am 30.12.2018, von Michael Cherdchupan und Benedikt Plass-Flessenkämper

Überarbeitete Versionen erfolgreicher Klassiker erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit - sofern sie gut gemacht sind. Und lukrativ können sie auch sein: „Der wesentliche Schaffensprozess ist bereits abgeschlossen, ein fertiges Produkt liegt vor. Autoren, Musiker, Sprecher, Designer, Illustratoren - sie alle haben ihren Beitrag bereits geleistet. Nur Programmierer müssen noch einmal ran, um die Stellschrauben für eine neue Hardware anzupassen.“ Wenn Spiele von Grund auf als Remake neu programmiert werden, gilt es den Charme, den das Original seinerzeit versprühte, in die Gegenwart herüberzuretten. Von solchen und weiteren Schwierigkeiten und Raffinessen lest ihr in einem umfangreichen Special auf videogameszone.de.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Lenhardt und die unrealistischen Körperformen von Spieleheldinnen

gamersglobal.de am 24.7.2015, von Heinrich Lenhardt

In seiner Nachtwache positioniert sich Spieleveteran Lenhardt aller Political Correctness trotzend zum Thema der unrealistisch idealisierten Frauenfiguren in Videospielenm - oder vielmehr zum Umgang damit. So bekommt die Seite bulimia.com, die eigentlich über Essstörungen informiert und per Photoshop Spieleheldinnen in Frauen mit durchschnittlichen Proportionen verwandelt, ihr Fett weg. Ebenso polygon.com, das sich mit einem Teaser „frisch aus dem Click-Bait-Leistungskurs“ des Themas annimmt. Heinrich Lenhardt rettet sich dabei gekonnt aus der Sexismus-Falle: „Für seinen Helden Geralt findet The Witcher 3 reichlich Bade- und Umkleide-Möglichkeiten, um dessen prächtig gerenderten Body zur Schau zu stellen.“

Fundstück der Woche: Gamer Supps - Doping für Spieler?! Ein Selbsttest

gamer83.de am 25.01.2018, von Dennis

Ja, es gibt in der Tat sogenannte Gaming Booster. Kapseln, die mit allerlei Zeugs - Koffein, Vitaminen, Rosenwurz-Extrakt, etc. - gefüllt sind und Konzentration und Leistung vor allem bei Gamern steigern sollen. Für 30 Euro kann man ein kleine Packung dieser Pillchen im Internet kaufen, „100% legal für Turniere und Wettkämpfe, speziell für eSports“. Sehr suspekt, hat sich Dennis von gamer83.de gedacht und die Kapseln in mehreren Szenarien getestet und kann aufgrund seiner „Erfahrungen die Wirkung nicht von der Hand weisen.“ Ein Aber gibt es trotzdem.

Im Video: Wreck-it Ralph Craziness

Pünktlich zum DVD-Verkaufsstart von Ralph reicht's 2 hier ein paar Outtakes aus dem ersten Teil von 2012, die es nicht auf die offizielle Verkaufs-DVD geschafft haben - was vermutlich daran liegt, dass ein Youtuber ein paar Änderungen vorgenommen hat. Auf jeden Fall scheint Q*Bert doch nicht der süße, arme, nuschelnde Unschuldsengel zu sein...

Ein Dank für zahlreiche Vorschläge geht an Jürgen, Lencer und Q-Bert - auch wenn es (noch) nicht alle Beiträge in diese Ausgabe geschafft haben. Wenn ihr selbst auf interessante Themen aus der virtuellen Spielewelt stoßt, schickt der Autorin gerne eine persönliche Nachricht.