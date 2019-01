Salt and Sanctuary: 2D-Action-RPG in Kürze auch für Xbox One erhältlich

XOne

Das Metroidvania-angehauchte 2D-Action-RPG Salt and Sanctuary (im PSN-Check) wird am 6. Februar auch für die Xbox One erscheinen. Dies gab der Entwickler Ska kürzlich offiziell bekannt.

Für das Studio, das in der Vergangenheit einige Titel für die Xbox 360 veröffentlichte, war Salt and Sanctuary das erste Spiel, das bisher nicht auf einer Microsoft-Konsole erschien. Das Team freut sich dementsprechend auf die kommende Umsetzung. „Es ist endlich soweit. Man könnte sagen, wir haben auf der 360 angefangen und nun den Kreis geschlossen…“, so die Entwickler.

Für Windows, Mac, Linux und die PS4 ist Salt and Sanctuary bereits seit 2016 erhältlich. 2017 wurde der Titel auch für die PS-Vita und im letzten Jahr für die Nintendo Switch umgesetzt.