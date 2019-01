Kurztest: A Fisherman's Tale – großartiges Kreativ-Abenteuer mit VR-Problemen

PC PS4

Mit einem simplen, aber genialen Spielprinzip stößt der TV-Sender Arte in den VR-Sektor vor. Hätte das Tracking auf PS4 nicht seine Macken, wäre das märchenhafte Rätselabenteuer VR-Werbung pur.

Alles, was ihr auf "eurer Ebene" tut, wirkt sich auch auf die anderen aus. Die hier entfernte Rückwand entfernt ihr folglich überall, und macht euch selbst so den Weg frei.

Geniales Spielkonzept

Ohne Move-Controller geht nichts. Leider ist das Tracking nicht optimal.

Um ein Modellschiff zusammenzusetzen, fischt ihr per Kran auch Teile aus dem Wasser.

Ein Problem des Trackings

Die Rätsel selbst sind nicht allzu knifflig, allerdings müsst ihr für diese Leitungen etwa große Rohstücke "verkleinern" und Minirohre in einer großen Version besorgen.

Schöne Märchenatmophäre

Meinung: Benjamin Braun A Fisherman's Tale hat es mir wirklich angetan! Allein die spielerische Grundidee, mich so ähnlich wie beim Prinzip des unendlichen Spiegels zum Teil einer Welt mit unendlich vielen größeren und kleineren Varianten meiner Umgebung zu machen, ist außergewöhnlich und wird hier auch spielerisch kreativ genutzt. Ich benötige eine größere Fischkonserve? Na dann hole ich mir einfach die größere Variante aus der gigantösen übergeordneten Welt!



Die märchenhafte Erzählweise sorgt zudem bis zum (etwas unbefriedigenden) Ende für eine heimelige Atmosphäre. Und das, anders als in vielen anderen, deutlich größeren Produktionen, sogar mit deutscher Sprachausgabe. Über die kurze Spielzeit könnte ich jetzt ein Klagelied singen. Allerdings ist A Fisherman's Tale mit seinen vielleicht zweieinhalb bis drei Stunden kein Einzelfall unter den nativen VR-Titeln. Und besser kurz und gut als gestreckt und repetitiv!



Mit einem größeren Manko hat das Spiel aus Frankreich dann aber doch zu kämpfen: Die Tastenbelegung auf den Move-Controllern ist nicht allzu intuitiv, vor allem aber funktioniert das Tracking nur unsauber, was manche Aufgaben zu einer kleinen Geduldsprobe macht. Die von mir nicht getestete PC-Version könnte es diesbezüglich womöglich von vornherein besser machen. Jedenfalls gilt meine Note auch schon in dieser Fassung.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDer Alltag eines Leuchtturmwärters kann schnell eintönig werden. Besonders dann, wenn man bloß eine Marionette aus Holz ist. Würden wir nicht fleißig an einem Modell unseres Turms basteln, wäre das morgendliche Putzen unserer Holzzähne vermutlich das Spannendste in unserem Alltag.Doch an jenem Morgen entdecken wir etwas, als wir das Dach unserer Leuchtturmhütte öffnen. Denn offenbar sind wir selbst Teil eines noch viel größeren Modells! Und auch unser Ebenbild in der Miniatur ist höchst aktiv und macht immer genau das, was auch wir tun. Genau das müssen wir uns in den vier Kapiteln des ungewöhnlichen VR-Spielszunutze machen. Etwa, um sprechenden Fischen zu helfen und in die Fußstapfen unseres verschollenen Fischervaters zu treten.In A Fisherman's Tale steuert ihr den Protagonisten selbstredend aus der Ego-Perspektive. Gänzlich frei durch die Leuchtturmwärter-Hütte könnt ihr euch nicht bewegen. Stattdessen nutzt ihr ausschließlich die Move-Controller, um per Teleportsprung eure Position zu wechseln und dreht euch per Knopfdruck in Achtelschritten auf der Stelle. Mit den Controllern steuert ihr zudem eure Hände, die ihr mit einer der Aktionstasten wie einen Teleskoparm weiter von eurem Körper wegstreckt.Während ihr zunächst im Wohnraum lediglich mit Objekten im Maßstab eures Helden interagiert, müsst ihr schon bald auch die nächstgrößere und die nächstkleinere Ebene mit einbeziehen. So erscheint euch etwa ein sprechender Einsiedlerkrebs, dem ihr einen Rettungsring und eine Matrosenkappe in der passenden Größe besorgen müsst – immerhin zieht ein Sturm auf, auf den jeder gut vorbereitet sein will.Ihr müsst also irgendwie die Kappe im Miniformat besorgen, in der Welt in eurem Maßstab einen Schrank öffnen, dann aber das Objekt der Begierde aus dem kleinen Leuchtturmmodell entnehmen. Alles, was ihr in eurer Umgebung tut, passiert entsprechend auch auf der winzigen und der übergroßen Ebene.Dieses Prinzip ist der rote Faden des VR-Abenteuers. So müsst ihr etwa einen Schlüssel in einem Loch im Spiegel besorgen, der nur auf der großen Ebene die richtige Größe für eine Tür besitzt. Da das Loch nur über eine Leiter auf der Makroebene erreichbar ist, entnehmt ihr dem kleinen Modell die Minileiter und platziert sie entsprechend in der „normal großen“ Umgebung vor besagtem Spiegel. Etwas komplizierter wird es, wenn ihr Objekte quasi direkt von der einen auf die andere Ebene bringen müsst. Ein winziges Rohrstück, das ihr zur Reparatur einer Wasserleitung benötigt, müsst ihr also aufnehmen und dann in die richtige Position bringen, damit ihr es in vergrößerter Form mit eurem Helden aufnehmen könnt.Obwohl sich dieses Prinzip mit einer Reihe von Objekten im Laufe der vier Kapitel (plus Prolog und Epilog) immer wieder, wenngleich in zunehmend komplexerer Form, wiederholt, kann man dabei auch mal auf dem Schlauch stehen. Das eigentliche Problem bei der Umsetzung besteht allerdings aus dem bisweilen unpräzisen Tracking der Move-Controller. Aber auch der Tatsache, dass Objekte bei Kollisionen mit der Umgebung zu Boden fallen und dann nicht mehr aufgenommen werden können.Damit wird das Spiel keineswegs unlösbar, denn fallengelassene Objekte werden so ähnlich wie in Transference (im Test: Note 6.0 ) wenige Sekunden an ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt. Überall dort, wo ihr Objekte nicht manuell durch die Gegend tragen müsst, gibt es keine Probleme, etwa bei der Bedienung eines Krans, mit dem ihr Teile für ein Schiffsmodell aus dem Wasser fischt. Das funktioniert so ähnlich wie die Greifarmautomaten in Freizeitparks oder auf Jahrmärkten, nur eben erheblich besser.Ärgerlich können die Trackingprobleme (die Kopfbewegungen mit dem Headset funktionieren einwandfrei) aber dennoch werden. So müsst ihr später auch die Hände von gleich zwei kleineren Varianten eures Alter Ego einigermaßen präzise steuern, ein Streichholz mehrfach auf die untergeordneten Ebenen übergeben.Die Bewegungsübertragung ist nicht so fehlerhaft, dass sie an sich problematisch wäre. In Kombination mit der Frage, wie man eine bestimmte Situation überhaupt löst, ist die suboptimale Präzision aber sehr störend.Groß auf dem Schlauch stehen solltet ihr bei den Aufgaben aber selten bis nie. In Form von Kommentaren des Erzählers erhaltet ihr regelmäßig Tipps, die euch, ohne direkt die Lösung zu verraten, mit sinnvollen Hinweisen versorgen. Ihr könnt diese Funktion auch abschalten.Die Geschichte von A Fisherman's Tale ist letztlich banal: Sie dreht sich um einen aufkommenden Sturm, wegen dem ihr das Licht des Leuchtturms entzünden müsst, aber auch um die Beziehung des Leuchtturmwärters zu seinem Vater. Der einst auf hoher See verschollene Fischer ist nicht allzu glücklich darüber, dass ihr nicht in seine Fußstapfen getreten seid – ihn letztlich doch irgendwie stolz zu machen, ist eines eurer obersten Ziele. Atmosphärisch kommt die Geschichte dennoch gut zur Geltung und entwickelt schnell ein märchenhaftes Ambiente.Sehr gut gelungen, obwohl gleich mehrere Rollen vom selben Sprecher übernommen werden, ist die deutsche Sprachausgabe. Gewiss spielt auch der geringe Umfang von A Fisherman's Tale von bestenfalls drei Stunden eine Rolle dabei, weshalb Vertigo Games und der Co-Herausgeber Arte sie im Spiel umsetzen. Aber bei den zahlreichen Spieleproduktionen, die keine vollständige Lokalisation für den hiesigen Markt bieten, muss man diese (gut gelöste) Entscheidung definitiv lobend erwähnen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)