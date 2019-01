Trüberbrook: Boxed-Edition mit gedrucktem Reiseführer vorgestellt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS Android

Publisher Headup Games hat die Boxed-Edition des Mystery-Adventures Trüberbrook (im GC-Angespieltbericht) vorgestellt. Einen optischen Eindruck der Spieleschachtel könnt ihr euch im Teaserbild dieser News verschaffen. Ebenfalls dort abgebildet ist der Reiseführer, der allen Retail-Versionen beiliegen wird. Hierbei handelt es sich um ein Booklet mit einem Umfang von 24 Seiten, das euch einen Überblick über den namensgebenden Handlungsschauplatz Trüberbrook gibt. Auch eine kleine Umgebungskarte ist darin enthalten. Darüber hinaus werden interessante Orte beschrieben und Tipps zu Übernachtung und Verpflegung gegeben. Abgerundet wird der Reieseführer durch ein Who-is-Who der interessantesten Persönlichkeiten des Spiels.

Trüberbrook wurde Ende 2017 auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Gut 5.000 Backer spendeten eine Gesamtsumme von rund 198.000 Euro. Erscheinen soll das von btf (Bildundtonfabrik, unter anderem Produktionsfirma des Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann) entwickelte Adventure aller Voraussicht nach im März 2019. Die Steam-Shopseite weist zwar konkret den 12. März aus, allerdings teilt Headup Games in der aktuellen Pressemitteilung mit, dass ein genauer Termin noch nicht genannt werden kann. Die unterstützten Plattformen sind neben dem PC auch die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch. Amazon listet das Spiel für den 14. März, es fehlt jedoch dort die Version für die Xbox One. Die PC- und die PS4-Version kosten jeweils 29,99 Euro, die Switch-Variante 39,99 Euro.

Einstimmen könnt ihr euch mit dem nachfolgenden, im August 2018 veröffentlichten "Interrogation Trailer".