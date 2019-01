Sea of Thieves: Neues Entwickler-Video // Erneuter Download des Spiels nötig

PC XOne

Entwickler Rare hat eine bevorstehende Änderung an der Dateistruktur des Piraten-MMOs Sea of Thieves (im User-Artikel) angekündigt. Im neuesten Entwickler-Update-Video, das wir für euch unterhalb dieser News eingebunden haben, erklärt Producer Joe Neate, dass es dem Team gelungen sei, die Speicherbelegung des Spiels auf allen Plattformen signifikant zu reduzieren. So müssen Spieler auf der normalen Xbox One zukünftig nur noch 10 Gigabyte ihres Speichers für das Spiel zur Verfügung stellen (bis dato 35 Gigabyte), auf der Xbox One X sinkt die Downloadgröße von 47 auf 25 Gigabyte. PC-Besitzer benötigen 27 Gigabyte an Platz auf ihrer Festplatte oder SSD (zuvor 47 Gigabyte).

Diese erfreuliche Nachricht hat allerdings auch zwei Nachteile. Erstens muss das Spiel komplett neu heruntergeladen werden, sobald das entsprechende, für den 6. Februar geplante Update live geht. Zweitens werden auch zukünftige Patches etwas größer sein als bislang.