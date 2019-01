The Division 2: Beta-Termin, Infos zu den Fraktionen und Story-Trailer

PC XOne PS4

Massive Entertainment und Ubisoft haben den Termin für die geplante Private-Beta für die Vorbesteller von The Division 2 (im gamescom-Anspielbericht) bekannt gegeben. Diese wird im Zeitraum vom 7. bis 11. Februar auf allen unterstützen Plattformen abgehalten.

Darüber hinaus wurden auch erste Infos zu den drei Fraktionen veröffentlicht, mit denen ihr im Spiel zu tun bekommt. Zum einen gibt es die von einem rücksichtslosen ehemaligen Offizier der Joint Task Force geleitete, paramilitärische und kampferfahrene Einheit „True Sons“, die über eine überwältigende Feuerkraft verfügt und ihr Territorium erweitern will. Die „Hyenas“ hingegen sind eine lose organisierte Bande opportunistischer Räuber, die sich auf die Überfälle ziviler Lager und die Plünderung wertvoller Ressourcen fokussieren. Bei den „Outcasts“ handelt es sich derweil um eine Ansammlung von Überlebenden einer erzwungenen Quarantäne, die sich für ihre brutale Inhaftierung rächen wollen. Die Gruppe wird von einem blutrünstigen Anführer geleitet, was in wahlloser Tötung und Weiterverbreitung von Krankheiten resultiert.

Passend zur Bekanntgabe des Beta-Termins wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch die Geschichte des Spiels näher bringt. Den deutsch synchronisierten Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englische Version findet ihr unter dem Quellenlink.