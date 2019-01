Bright Memory: Shooter eines Solo-Entwicklers sorgt auf Steam für Furore

PC

Ein Chinese arbeitet seit über zwei Jahren an einem Ego-Shooter, der auf der Unreal Engine 4 basiert. Fünf Stunden pro Nacht hat er dafür Zeit, den Rest des Tages muss er seinem eigentlichen Beruf bei einem Spielehersteller nachgehen. 2017 gibt es eine Finanzspritze von Epic Games, die offenbar erkennen, dass dort etwas Bemerkenswertes in Arbeit ist. 2018 fliegen erste Trailer eines grafisch atemberaubendes Spiels durch das Internet, im Januar 2019 geht dann die erste Episode auf Steam an den Start - und findet sich nach drei Tagen unter den Top 3 der meistverkauften Spiele wieder. Der Mann, von dem hier die Rede ist: Zeng Xiancheng. Sein Spiel: Bright Memory.

Was auf den ersten Blick wie der neueste Streich eines AAA-Studios aussieht, stammt in der Tat von einem einzigen Programmierer. Und 96% zufriedene Steam-Spieler bei über 3.400 Reviews sprechen für sich. Dabei ist die erste Episode von Bright Memory gerade mal etwa eine Stunde lang und kostet keine sechs Euro. Mit dem Erlös hofft Zeng, seinen Job an den Nagel hängen zu können und sich dem im Early-Access befindlichen Actionspiel in Vollzeit widmen zu können. So will er noch 2019 alle anderen geplanten Inhalte von Bright Memory fertigstellen. Für das fertige Spiel verspricht der Entwickler mehr Waffen, insgesamt drei Stunden Umfang, einen Foto-Modus und ein Belohnungssystem.

„Shadow Warrior-Gameplay trifft auf Overwatch-Fähigkeiten“, heißt es in einer Nutzer-Review. Und das scheint angesichts des Gameplays, das aus schnellen Kämpfen mit Fern- und Nahkampfwaffen besteht, nicht zu weit hergeholt zu sein. Anwenden könnt ihr diese in der Rolle der Protagonistin Shelia. Sie bekämpft eine militärische Organisation namens SAI, die eine durch Forschungen im Jahr 2020 entdeckte alte Macht an sich reißt, die im Material eines uralten Schwertes gefunden wurde. Mit dieser können tote Wesen wieder zum Leben erweckt werden. Eine Macht, die in den Augen von Shelia definitv in den falschen Händen gelandet ist. Ein Kampf zwischen futuristischer Wissenschaft und altertümlicher Zivilisation entbrennt.

Erhältlich ist Bright Memory derzeit nur für Windows-PC, eine Gampepad-Unterstützung fehlt noch. Vertont wurde das Spiel auf Chinesisch, englische Untertitel sind jedoch implementiert.