Fortnite: Epic wegen Random-Tanz des Orange Shirt Kids verklagt

Wie Polygon berichtet, gibt es in den USA seit wenigen Tagen eine weitere Klage gegen Epic für die Verwendung angeblich urheberrechtlich geschützter Tanzmoves in Fortnite. Bislang hatte etwa Alfonso Ribeiro wegen des Carlton-Tanzes aus Der Prinz von Bel-Air geklagt. Diesmal geht es um den „Random“ genannten Tanz eines Teilnehmers namens Orange Shirt Kid.

Das Besondere: Mit dem Video nahm der Junge an Epics BoogieDown-Wettbewerb teil, bei dem der Sieger seinen Tanz im Spiel verewigt erhält. Zwar gewann Orange Shirt Kid nicht, aber die Community setzte sich für seinen Tanz ein; so gab es mehr als 14.000 Unterzeichner bei einer Online-Petition. Schließlich bot Epic den Spielern das Emote im Rahmen des Season 4 Battle Pass an, mitsamt der Catchphrase „Es ist auch eine gute Trainingsbewegung“.

Zum Dank wurde Epic nun dahingehend verklagt, dass sie die Rechte von Orange Shirt Kid verletzt hätte. In den Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs stand allerdings, dass Epic die Rechte an allen Einsendungen erhält. Davon wird in der Klageschrift nichts erwähnt. Stattdessen heißt es dort:

Die Angeklagten schlugen Gewinn aus der Bekanntheit von Orange Shirt Kid und der Beliebtheit des Random, besonders bei seinen jüngeren Fans, indem sie den Random als Kaufobjekt in Fortnite anboten.

Tweets des Jungen, die seine Teilnahme am Wettbewerb belegten, seien mittlerweile gelöscht worden, meldet Variety. In der Anklageschrift steht, dass der Junge seit der Veröffentlichung des Videos Opfer von Cyber-Mobbing und Hacks seiner Social-Media-Kanäle geworden sei; zwischenzeitlich habe er letztere deaktivieren müssen.

Gefordert werden Schadensersatz in unbekannter Höhe, die Übernahme der Prozesskosten sowie ein Verzicht auf die weitere Benutzung des Random-Tanzes. Die Klage stammt von der Anwaltskanzlei Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP, die auch schon ähnliche Fälle vertritt.