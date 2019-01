Blizzard: Mehrere Artbooks in Arbeit

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Für Freunde von Artbooks und Blizzardspielen gibt es bald Gelegenheit die eigene Sammlung zu erweitern. Zu den Spielen Diablo, Hearthstone und World of Warcraft sind insgesamt vier Bücher in Arbeit, die sich mit den Illustrationen und Grafiken der jeweiligen Spiele beschäftigen.

Bereits im November letzten Jahres erschien mit The Art of Hearthstone der erste Band zu Hearthstone. Der geplante zweite Band mit dem Untertitel Year of the Kraken beschäftigt sich mit dem namensgebenden ersten Jahr des Standardformats von Hearthstone. Auf 144 Seiten wird dem Leser ein Einblick in den künstlerischen Schaffensprozess des Teams für Kartenbilder, Spielbretter und andere grafische Designs gewährt und beleuchtet die Herausforderungen und Erfolge, die das Erschaffen eines Spiels mit sich bringt.

The Art of Diablo befasst sich mit der Konzeptkunst, dem Design und der Umgebungsgestaltung von Sanktuario und dem Ewigen Konflikt, der sich bereits seit 20 Jahren über die gesamte Diablo-Reihe hinweg erstreckt.

Zu World of Warcraft sind direkt zwei Bücher geplant: The Cinematic Art of World of Warcraft beschäftigt sich mit den Videosequenzen der letzten 15 Jahre des MMOs. Neben bisher unveröffentlichten Konzeptbildern werden auch Einblicke in die kreativen und technischen Schaffensprozesse gezeigt. Das World of Warcraft-Aufklappbuch befasst sich mit den verschiedenen Orten aus Warcraft. Von den klassischen Fraktionshauptstädten Orgrimmar und Sturmwind über die vom Krieg gezeichneten Länder Lordaeron und Teldrassil bis hin zu den neuen Hauptstädten von Kul Tiras und Zandalar. Jede Seite zeigt dabei ein Aufklappbild des jeweiligen Ortes, welches mit neuen Darstellungen und interaktiven Elementen versehen ist.

Wann die jeweiligen Bücher erscheinen beziehungsweise der Vorverkauf beginnt, wurde nicht bekannt gegeben. Sobald wir genaueres erfahren, werdet ihr hier davon lesen.