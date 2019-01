Dysmantle: Open-World-Action-Rollenspiel aus Finnland angekündigt

PC Switch XOne PS4

Der finnische Indie-Entwickler 10tons arbeitet derzeit an dem Open-World-Action-Rollenspiel Dysmantle. Dieses findet in einer von uns aus gesehen jungen Vergangenheit statt, auf einer gerade wieder zum Leben erwachenden Insel, nachdem Jahre zuvor die Apokalypse über die Welt hereingebrochen war. Als Spieler müsst ihr die Insel erkunden, euch mit von einem seltsamen Virus infizierten Tieren und Menschen herumschlagen, Außenposten errichten, versteckte Schätze suchen, einige Rätsel lösen und eine mögliche Flucht von der Insel vorbereiten.

Auf einige totgerittene Survival-Elemente wollen die Entwickler verzichten. „Ihr werdet niemals an Hunger sterben“, versichert das Studio auf Steam. Dafür sollen aber über 99 Prozent der Objekte in der Spielwelt zur Herstellung von Materialien wie Plastik und Metall verwendet werden können, die wiederum das Produzieren von Werkzeugen, Waffen und Kleidung ermöglichen. Durch das Crafting sowie Kämpfe und gelöste Rätsel verbessern sich die Fähigkeiten des Charakters, sodass schwerere Gegner und kniffligere Quests angegangen werden können.

Tero Alatalo, CEO von 10tons, beschreibt Dysmantle als eine Mischung aus Zelda - Breath of the Wild, Stardew Valley, Subnautica und Dark Souls, verfeinert mit eigenen, ehrgeizigen Ideen. Er betont auch, dass das Studio klein sei und bis zum Release noch viele Ideen über Bord gehen könnten, wenn man sie nicht umsetzen könne. Dafür planen die Finnen jedoch bereits für die nächste Konsolengeneration. Dysmantle ist zwar für PS4, Xbox One und PC angekündigt, die selbstentwickelte Engine wird jedoch auch für die PS5 ausgelegt sein. Als vagen Erscheinungstermin peilt 10tons Ende 2019 an.