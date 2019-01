Artifact: Valve-Kartenspiel verliert in kürzester Zeit 97 % seiner Spieler

PC Linux MacOS

Bereits vor einem Monat zeichnete sich ab, dass Valve mit dem Online-Kartenspiel Artifact - The Dota Card Game etwas falsch gemacht haben muss (wir berichteten). Damals sank die Zahl der aktiven Spieler innerhalb von drei Wochen nach dem Release von 60.000 auf rund 11.000. Der Abwärtstrend hat sich weiter fortgesetzt. Mittlerweile hat Artifact in nicht einmal zwei Monaten ganze 97 % seiner Spieler eingebüßt.

Dabei lockte Valve die Sammelkarten-Spieler mit dem Versprechen, im Gegensatz zum von vielen als Casual-Game verschrienen Hearthstone Profis zu fordern, für eSport-Teams geeignet zu sein und auf das ungeliebte RNG (random number generator), also die Zufälligkeit bei Drops und Ereignissen, zu verzichten. Stattdessen setzte man den Spielern ein Pay-to-play-System vor und erhoffte sich mit der bekannten Dota-Marke im Namen und der Unterstützung des Erfinder von Magic - The Gathering, Richard Garfield, die Eroberung des Genre-Throns. Den Spielern gefiel das offensichtlich nicht, sie suchten nun in Massen das Weite, wie auf steamcharts.com gut zu erkennen ist.

Während Valves Ausflug in die Welt der Online-Kartenspiele also durchaus als Reinfall bezeichnet werden kann, erfreut sich laut buffed.de das noch in der Beta-Phase befindliche Magic - The Gathering Arena von Wizards of the Coast wachsender Beliebtheit. Dieser Titel optimiert das Gameplay des bekannten Magic Duels und unterstützt Streamer, die ihre Arena-Matches live übertragen wollen, mit diversen Zusatzfunktionen.