Humble Store: Double-Fine-Presents-Bundle gestartet

Im Humble Store wurde heute das Double-Fine-Presents-Bundle gestartet, das von Double Fine als Publisher veröffentlichte Titel umfasst. Das Paket bietet Spiele, wie Mountain, Escape Goat 2 und Gang Beasts. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren ausgegebenen Betrag frei zwischen den Entwicklerstudios, Humble Tip, sowie zwei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen, von denen ihr eine selbst bestimmen könnt. Nachfolgend das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,88 Cent):

140 + Soundtrack

+ Soundtrack Mountain

Thoth + Soundtrack

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,20 US-Dollar (6,30 Euro):

Escape Goat 2 + Soundtrack

GNOG

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (8,75 Euro):

Everything + Soundtrack

+ Soundtrack Gang Beasts + Soundtrack

Neben dem Verkauf des Bundles verschenkt Humble derzeit auch exklusive Gegenstände für die Neueinsteiger des Multiplayer-Spiels World of Warships (Testnote: 7.0). Dabei erhaltet ihr einen US-Kreuzer der St. Louis-Klasse, eine Humble-Bundle-Flagge und zehnmal das Humble-Bundle-Camouflage. Letztere beiden werden auch an bereits aktive Spieler ab Level 11 (Tarnung) und 14 (Flagge) vergeben. Um die Gegenstände zu erhalten, tragt einfach eure E-Mail-Adresse in das weiße Feld auf der verlinkten Produktseite ein. Der Code wird euch dann an die angegebenen Adresse zugeschickt. Humble wird für jedes verschenkte Paket mit einer Provision bedacht.