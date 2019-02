Rage 2: Neunminütiges Gameplay-Video veröffentlicht

PC XOne PS4

Bethesda präsentiert neue Gameplay-Szenen aus dem zurzeit in Entwicklung befindlichen Ego-Shooter Rage 2 (in der GG-Preview+). In dem Video, das ihr euch direkt unterhalb dieser News zu Gemüte führen könnt, bekommt ihr einige Gefechte und einen Gleitflug des Helden über die offene Spielwelt zu sehen. Außerdem erwarten euch ein Boss-Fight und ein Teaser auf kommende Inhalte. In der Video-Beschreibung heißt es dazu:

Ein tödlicher Dance-Off mit einer coolen neuen Fähigkeit als Preis, ein Trip durch den Himmel über der lebensfeindlichen Welt, ein Kampf gegen einen sehr aufgebrachten Mann in einem Mech-Suit ... das brandneue, extralange Gameplay-Video zu RAGE 2 hat all das zu bieten! Bleibt bis zum Ende dran, damit euch nicht die Vorschau auf das entgeht, was euch noch im Ödland erwartet.

Rage 2 wird von id Software in Zusammenarbeit mit den Avalanche Studios realisiert und soll am 14. Mai 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Es handelt sich um einen reinen Single-Player-Shooter. Alle Vorbesteller des Titels erhalten die "Kult des Totengottes"-Mission, die Siedler-Pistole, Nicholas Raines Rüstung und das Mutanten-Monstertruck-Skin.