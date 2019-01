The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel // Die Saison des Drachen

PC XOne PS4 MacOS

Wie bereits angekündigt, hat Bethesda das neue Kapitel für The Elder Scrolls Online vorgestellt. Dieses heißt Elsweyr und wird am 04. Juni für PC, Mac, XBox One und Playstation 4 erscheinen. Vorab erscheint mit Wrathstone eine DLC-Verlieserweiterung mittels dessen die sogenannte "Saison des Drachen" eingeleitet wird. Dieses Abenteuer soll ein ganzes Jahr umspannen und die einzelnen kommenden DLC-Erweiterungen mit Elsweyr zu einer umfassenden Geschichte verbinden. Dafür werden im 3. und 4. Quartal zwei weitere, bisher unbenannte, Downloadinhalte veröffentlicht werden.

Mit Elsweyr kehren die Drachen zurück ins Spiel. Diese wurden unfreiwillig von Abnur Tharn und der Usurpatorkönigin Euraxia freigelassen und bedrohen die uralte Heimat der Khajiit. Dieses Gebiet ist erstmals seit The Elder Scrolls Arena in der Spiel-Serie wieder vertreten und bietet eine Menge einzigartiger Gewölbe, offener Verliese und eigenständiger Quests. Auch eine neue herausforderndere Prüfung für 12 Spieler mit dem Namen Sonnspitz ist dabei. Ebenso wird mit dem Nekromanten eine neue Klasse ins Spiel implementiert. Mit diesem könnt ihr über die Toten befehligen und mächtige Elementarmagie wirken, um Feinde zu überwinden und eure Verteidigung zu stärken.

Wie bei den bisherigen neuen Kapiteln auch, erscheint dieses in verschiedenen Editionen und kann ab sofort vorab bestellt werden. Eine Übersicht über die einzelnen Fassungen und Vorab-Boni könnt ihr der Quelle unter dieser News entnehmen. Ebenso wurde auch ein Cinematic-Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt hier anschauen könnt.