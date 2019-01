Outward: Release-Termin + erstes Entwicklervideo zum Open-World-RPG

PC XOne PS4

Das Open-World-Rollenspiel Outward (im gamescom-Anspielbericht), das sich aktuell bei Nine Dots Studios in Arbeit befindet, hat einen Release-Termin. Wie der Publisher Deep Silver jüngst bekannt gab, wird der Titel am 23. März dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.

Passend dazu wurde auch ein erstes, deutsch untertiteltes Entwicklertagebuch veröffentlicht, das euch das Konzept hinter dem ambitionierten Titel erklärt. Outward soll erzählerische Elemente mit bekannten Survival-Mechaniken (wie Hunger, Durst, Erschöpfung, Kälte oder Hitze) kombinieren und lässt euch in der Haut eines einfachen Abenteurers wahlweise alleine, oder im Koop mit einem Freund (online oder via lokalen Splitscreen) eine riesige Welt erkunden.

Um in Outward zu überleben, müsst ihr eine Vielzahl komplexer Waffen, Fallen und magischer Fähigkeiten meistern. Die Welt soll euch dabei nichts schenken und euch auf der Suche nach neuer Ausrüstung sowohl mit magischen, als auch physischen Gefahren konfrontieren.