Dead or Alive 6 angespielt – Alte Tugenden im neuen Gewand

Die Fighting-Game-Serie steht für ausgereifte Prügelspiel-Mechaniken und übersexualisiert dargestellte Kämpferinnen. Mit welcher der zwei Traditionen Teil 6 bricht erfahrt ihr im Angespielt-Bericht.

Die Oberweiten der weiblichen Hauptcharaktere bewegen sich immer noch im sehr großen Bereich, wie Mila und Tina beweisen. Allerdings wirkt es nun weniger plakativ.

Schlag besiegt Wurf

Leifang hat schlechte Karten: Einmal gegen die Wand gedrängt sinken die Chancen auf einen Sieg schnell drastisch.

Interaktive Arenen und starke Animationen

Mach 'nen Abflug Zack! Wer gegen die Dinosauriereier knallt darf sich auf Gratis-Flugstunden einstellen.

Zahlreiche Spielmodi mit wenig Abwechslung

Die Gewaltdarstellung ist besonders bei Bruchschlägen nicht gerade zimperlich.

Meinung: Dennis Hilla Heureka, spielt sich Dead or Alive 6 gut! Das Stein-Schere-Papier-Prinzip benötigt zwar einiges an Einarbeitung, durch die ausführlichen Tutorials wird Neueinsteigern aber so viel Komfort wie nur möglich mit an die Hand gegeben. Schnell fährt man erste Siege ein, das Kampfsystem ging selbst mir nach längerer Dead-or-Alive-Pause nach einigen Runden wieder sehr gut von der Hand. Die neuen Bruchattacken bringen gerade genug Würze, um das Spielerlebnis nicht komplett umzukrempeln, aber neue Taktiken zu ermöglichen. Was da auf den Arenen stellenweise noch an Bombast geboten wird (Stichwort: Dinosaurier!) sorgt für einige denkwürdige Momente. Und auch jeder Schlag fühlt sich bombastisch und wuchtig an, das Trefferfeedback ist sehr stark.



Inbekämpfen sich seit dem ersten Serienteil aus dem Jahr 1998 leicht bekleidete Damen mit riesigen Oberweiten und muskulöse männliche Kämpfer mit Waschbrettbäuchen. Hinter der Fleischbeschau stecken jedoch sehr gute Fighting Games, die durch ausgefeilte Mechaniken und das an Stein-Schere-Papier angelehnte Kampfsystem, das selbst Genre-Fans viel abverlangt, zu Recht eine große Anhängerschaft haben.Mitwill Entwickler Team Ninja nun weg kommen von dem Image, eine Parade halbnackter Damen für pubertierende Teenager zu liefern und fährt aufgrund dessen die monströsen Oberweiten drastisch zurück. Klar, der Brustumfang von Christie oder Tina sprengt immer noch die meisten Skalen, im Vergleich zu den Vorgängern wirken die Busenwippanimationen aber schon fast schon seriös realistisch. Auf einem mehrstündigen Anspielevent konnte ich mich anhand einer fast fertigen Version auf der PS4 Pro davon überzeugen, dass das Studio den restlichen Werten der Reihe weitestgehend treu geblieben ist.Das Kampfsystem von Dead or Alive 6 wurde nur in Nuancen verändert, vergleicht man es mit den Vorgängern. Somit solltet ihr in jedem Kampf an die folgenden, nicht nur entfernt an ein Kinderspiel erinnernden, Regeln denken: Schlag besiegt Wurf, Wurf besiegt Konter und Konter besiegt Schlag. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr die Faust eines Gegners auf euch zukommen seht, dann solltet ihr schnellstmöglich einen entsprechenden Konter einleiten. Setzt euer Gegenüber jedoch gerade einen Wurf ein, dann bringt euch der beste Konter nichts und ihr fliegt schneller als ihr „Bayman“ schreien könnt durch die aufwändig gestalteten Arenen.Ein Feature zur Erhöhung der Einsteigerfreundlichkeit ist der Serienveteranen bereits bekannte 3-Wege-Konter. Je nachdem ob ihr aus der oberen, mittleren oder unteren Position attackiert werdet solltet ihr euren Gegenangriff ebenfalls entsprechend ausrichten. Auf der mittleren Ebene müsst ihr allerdings für Tritte noch einmal extra in eine andere Richtung kontern. Dieser vierte Weg kann nun wieder optional deaktiviert werden, was mir im Kampf durchaus das eine oder andere Mal die Haut gerettet hat.Ebenfalls oftmals lebensrettend waren in meiner Anspielsession der neue Bruchschlag, beziehungsweise -Konter. Durch diesen befreit ihr euch entweder aus einem jeden Angriff des Gegners oder gebt ihm eben volles Pfund mit einem wirkungsvollen Spezialangriff auf die virtuelle Kauleiste. Um die Fertigkeiten einzusetzen muss die entsprechende zweiteilige Leiste, die sich unter eurem Lebensbalken befindet, aufgefüllt sein. Mit jedem eingesteckten, beziehungsweise ausgeteiltem, Treffer ladet ihr sie auf.Wie bereits in vergangenen Serienablegern sind auch einige Arenen in Dead or Alive 6 interaktiv gestaltet und bieten viele Möglichkeiten, eurem Feind Extraschaden zuzufügen. Habt ihr ihn beispielsweise gegen eine Wand gedrängt, verursacht jede Kollision mit dem Mauerwerk zusätzlichen Lebensverlust und auch die in manchen Stages am Rand stehenden Zuschauer langen tatkräftig zu, fliegt ein Kämpfer in sie hinein.Besonders cool fand ich aber die Möglichkeiten, die ausgefallenere Arenen bieten. So wird euer Gegner auf einem gestrandeten Piratenschiff, boxt ihr ihn durch die Reling, auch mal von einer Riesententakel gepackt und von ihr durch das Deck in das Schiffsinnere geschleudert, wo der Kampf dann weitergeht – sofern euer Gegner noch Leben übrighat. In einer an Jurassic Park angelehnten Stage hingegen schmeißt ihr den anderen Kämpfer entweder einen Abhang herunter, was freilich viel Schaden verursacht, oder ihr schlagt ihn gegen einen Haufen riesiger Dinosauriereier. Daraufhin schlüpft ein Pterodactylusjunges, trägt den armen Tropf ein paar Meter in die Luft und lässt ihn wieder fallen.Abgesehen von den abwechslungsreich gestalteten Arenen können sich auch die Kampfanimationen sehen lassen. Die Kämpfer bewegen sich lebensecht und glaubwürdig, von kleineren Ausnahmen einmal abgesehen. Fliegt beispielsweise ein Charakter gegen die nächste Wand und verliert so alle Leben kippt er nicht direkt um, sondern begibt sich erstmal wieder in die Kampfposition, um eine Sekunde später ohnmächtig zu werden. Deutlich schöner anzusehen sind da die Blessuren, die die Recken mit fortschreitendem Kampfverlauf davontragen. In ihren Gesichtern finden sich blaue Flecken, Kratzer und Platzwunden und auch die Outfits gehen mit der Zeit kaputt. Ist euch das zu viel des Guten, dann könnt ihr die Gewaltdarstellung in den Optionen deaktivieren.In Sachen Spielmodi konnte ich mir bisher lediglich die Solovarianten ansehen. Diese sind zwar zahlreich, bringen aber weniger Abwechslung als ich mir gewünscht hätte. Ob ihr nun im Arcade-Modus nacheinander acht Gegner weghaut, im Zeitangriff möglichst schnell die Gegner weghaut oder im Survival so viele Gegner wie möglich weghaut, wobei sich euer Lebensbalken nach jedem Kampf nur teilweise regeneriert, irgendwie spielt sich das alles sehr ähnlich. Für Einsteiger jedoch sehr nützlich sind der ausführliche Trainings- und Tutorialmodus, in dem ihr nach Herzenslust mit den Kämpfern experimentieren und euch in den Feinheiten des Kampfsystems schulen lassen könnt.Im Story-Modus durfte ich bisher lediglich zwei Levels sehen, von denen eines gar nur eine Cutscene war. Dementsprechend kann ich noch kein solides Urteil fällen, der Auftakt der Geschichte verspricht aber wieder wirre Charakterkonstellationen und belanglose Geschichten. Warum sich Kasumi nun in ein Bergdorf verzogen hat und welches Mädchen die Neugier von Helena aus welchem Grund erregt könnt mir ehrlich gesagt nicht egaler sein. Fighting-Game-typisch scheint die Geschichte nur ein Mittel zu sein, das mich von Kampf A zu Kampf B bringen soll.Etwas spannender ist im Gegenzug die DOA-Quest. Klar, an sich kämpft ihr auch nur stupide in Eins-gegen-Eins-Auseinandersetzungen, euch werden aber jeweils drei Aufgaben gestellt. So sollt ihr mit einer Kombo 60 Schaden verursachen, die Herausforderung in unter einer Minute abschließen oder eure Bruchleiste mit einer Kombo um einen bestimmten Wert aufladen. Als Preise winken Münzen und Kostümteile, mit denen ihr neue Outfits und Frisuren für eure Recken im Charaktereditor erwerbt.Autor: Dennis Hilla(GamersGlobal)