Intruders - Hide an Seek: Stealth-Thriller für PC und PS4 angekündigt

Daedalic Entertainment und Tessera Studios haben mit Intruders - Hide and Seek einen neuen Stealth-Thriller für PC und die PS4 angekündigt. Für Sonys Konsole soll der Titel laut dem Publisher bereits im nächsten Monat, am 13. Februar, erscheinen und eine optionale Unterstützung für Playstation VR bieten. Eine Umsetzung für den PC soll Ende des Jahres folgen.

Intruders - Hide and Seek dreht sich um die Familie eines Richters, die in ihrem Ferienhaus auf dem Lande von drei Unbekannten als Geisel genommen wird. Ihr schlüpft in die Rolle des zehnjährigen Sohnes des Richters, namens Ben, dem es gelingt, sich rechtzeitig zu verstecken. Dieser muss sich nun lautlos durch das Haus bewegen, um seine Familie zu retten und den Zweck hinter dem Überfall in Erfahrung zu bringen. In der offiziellen Beschreibung heißt es dazu:

Ohne jegliche Konfrontation muss sich der Spieler unbemerkt durch das Haus schleichen und darf niemals entdeckt werden. Die Immersion des Spiels überträgt sich dabei auf das VR-Gefühl. Der Spieler nimmt die Haltung und Wahrnehmung eines Zehnjährigen an und fühlt sich ebenso hilf- wie machtlos.

Die Einbrecher sollen über unterschiedliche optische Wahrnehmung verfügen und der Spieler muss ihre Abläufe studieren, um an ihnen vorbeizukommen. Die Entwickler versprechen ein „realistisches und nervenaufreibendes Geiseldrama“ zu liefern. Insgesamt soll der Titel euch vier Stunden an „aufregenden und atemberaubenden Nervenkitzel“ bescheren.