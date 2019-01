Red Dead Redemption 2: Take-Two im Rechtsstreit mit Pinkerton-Agentur

XOne PS4

In Rockstar Games' Open-World-Epos Red Dead Redemption 2 (im GG-Test, Note 9.5) geraten wir in Person der Spielfigur Arthur Morgan immer wieder mit den Pinkertons aneinander. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter einer Detektiv-Agentur, die im Jahr 1850 unter dem Namen National Detective Agency in Chicago gegründet wurde und gemeinhin als Vorläufer des heutigen FBI gilt. Die Pinkertons genießen keinen guten Ruf, da sie sich im 19. Jahrhundert unter anderem von Fabrikbesitzern zur Bekämpfung von Gewerkschaften und Streikenden verdingt haben sollen. Dabei soll die Stärke einzelner Werkschutzeinheiten sogar die der regulären Armee übertroffen haben. Auch heute existiert die Agentur noch, und zwar unter der Firmierung Pinkerton Consulting & Investigations. Seit 1999 gehört sie dem schwedischen Sicherheitsunternehmen Securitas AB.

Wie nun bekannt wurde, befindet sich Take-Two, die Muttergesellschaft von Rockstar Games, in einem Rechtsstreit mit der Pinkerton-Agentur. Jene verlangt entweder eine Einmalzahlung oder eine Lizenzvereinbarung mit fortlaufenden Tantiemen für die wiederkehrende Nennung des Begriffs "Pinkerton" während des Spiels. Laut Auffassung von Pinkerton profitiere das Spiel von der häufigen und prominenten Erwähnung des Firmennamens.

Take-Two reagierte mit einer Gegenklage mit dem Ziel, den Begriff "Pinkerton" und die entsprechenden Charaktere als "fair use" ("Angemessene Verwendung") zu deklarieren. Die Nennung des Namens sei auf der Grundlage der historischen Korrektheit gerechtfertigt, da die Pinkertons im Westen zur Zeit des Spielgeschehens genau das getan hätten, was das Spiel zeige. Darüber hinaus führt der Publisher aus, dass die Pinkertons in der Vergangenheit auch in anderen Medien referenziert worden seien, so zum Beispiel in der Fernsehserie Deadwood oder im Videospiel Bioshock Infinite (im GG-Test, Note 9.0). Auch ein Musikalbum der Band Weezer aus dem Jahr 1996 trug den Titel "Pinkerton". Mit einer entsprechenden Klage gegen diese Bezeichnung konnte sich die Pinkerton-Agentur seinerzeit aber nicht durchsetzen.