GG-intern: VG-Wort-Meldungen bestätigen, nicht auf Geld verzichten

Als kurze Info an unsere aktiven User-Autoren: Sofern ihr bereits teilnehmt und im Profil eure VG-Wort-Nummer eingetragen habt, solltet ihr, sofern zumindest einer eurer Beiträge aus dem Jahr 2018 (oder ein früherer Beitrag erneut) tantiemenberechtigt ist, in den letzten Tagen eine Mail der VG Wort erhalten haben, dass eure Meldung(en) zu bestätigen sind. Die Frist dafür läuft am 31.1.2019 ab. Loggt euch auf der VG-Wort-Seite durch Klick auf das T.O.M.-Banner ("Texte Online Melden") ein und bestätigt die von unserem System automatisch für euch generierten Meldungen. Achtung: Seit 1.10.2018 ist die Unterzeichnung eines neuen Wahrnehmungsvertrags nötig, den ihr euch direkt auf der Website ausdrucken könnt.

Wenn ihr GamersGlobal etwas Gutes tun wollt, dann klickt nach Auswahl eurer Meldungen auf "Zustimmung zur Verlagsbeteiligung", dann bekommen wir etwas vom Kuchen ab (das war der Normalfall bis zu einer verlorenen Klage der VG Wort im Jahr 2015, die ein Autor angestrebt hatte). Wenn ihr nicht meldet oder nicht aktiv zustimmt, erhält GamersGlobal keinen Anteil.

Solltet ihr noch nicht teilnehmen: Die VG-Wort vergütet (Online-) Autoren ihre Beiträge nach bestimmten Regeln, die auf deren Homepage einsehbar sind. GamersGlobal-News- und User-Artikel-Schreiber sind Autoren im Sinne VG Wort und können sich dadurch ein wenig (im Normalfall steuerpflichtiges) Geld hinzuverdienen. Wer sehr fleißig News bei uns schreibt, kann unserer Erfahrung nach mit einem dreistelligen Betrag im Jahr rechnen. Aber auch wenn es weniger ist, wieso auf das Zubrot verzichten, das euch zusteht?

Und das Beste: Ihr müsst euch nicht mit manuellen Meldungen herumschlagen, das erledigen automatisch wir für euch! Nachdem ihr euch angemeldet habt bei der VG Wort und eure Nummer in eure GamersGlobal-Profil hinterelgt habt, gibt unser System automatisch die Meldungen für euch ab. Ihr müsst nur einmal im Jahr die oben erwähnte Aktion durchführen.

Wie das alles genau funktioniert, entnehmt ihr dem ersten Quellen-Link. Die wesentlichen Informationen (zur Anmeldung etwa) stimmen noch; das Feld zum Eintragen eurer VG-Wort-Nummer, sobald erteilt, findet sich seit unserem Relaunch 2018 im Profil, Reiter Mitarbeit, zweiter Unterpunkt von Oben.