The Walking Dead Final Season: Episode 3 ist da / Termin für Episode 4

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Die dritte Episode der finalen Staffel von The Walking Dead mit dem Titel „Broken Toys“ steht ab sofort zum Kauf / Download bereit. Mit der Veröffentlichung gibt der verantwortliche Entwickler Skybound Games auch einen Release-Termin für die finale Folge „Take Us Back“ bekannt.

Das Datum wird im Spielmenü verraten. Demnach wird die letzte Staffel am 26. März dieses Jahres zu einem Abschluss gebracht. Details darüber, was uns in der letzten Episode erwartet, gibt es aktuell noch keine. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.