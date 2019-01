40 Jahre Rollenspiel-Geschichte: The CRPG Book ab sofort vorbestellbar

Ein 500-seitiges Werk über die Geschichte der Computer-Rollenspiele von 1975 bis 2015 entstand seit 2014 unter der Regie des Brasilianers Felipe Pepe und wird ab März vom britischen Verlag Bitmap Books vertrieben. Pepe hat für The CRPG Book - A Guide to Computer Role-Playing Games mit Fans, Spieleentwicklern, Journalisten, Moddern und Branchengrößen wie etwa Chris Avellone, Ian Frazier, Scorpia, Richard Cobbett, George Weidman und Tim Cain zusammengearbeitet. So ist ein mehrere hundert Titel umfassendes Werk enstanden, mit Spielen von A wie Ambermoon und Arx Fatalis über M wie Might & Magic und Mass Effect bis Z wie Zanzarah und Zeliard. Jedem Spiel widmet sich der Autor auf einer Doppelseite mit Screenshots, Artworks, Hintergrundinfos, Mod-Tipps und Hinweisen, wie die Klassiker auch heute noch auf moderner Hardware zum Laufen gebracht werden können.

Begonnen hat Felipe Pepe das nun als Hardcover-Buch erscheinende Sammelwerk als non-profit-eBook, das über 100.000 mal heruntergeladen wurde und bei den Lesern für viele positive Reaktionen sorgte. Bitmap Books hat sich nun dazu entschlossen, eine erweiterte Fassung zu produzieren, die ab sofort vorbestellt werden kann und ab März diesen Jahres ausgeliefert wird. Der Preis für die Standard-Ausgabe beträgt umgerechnet zirka 35 Euro, eine auf 1.000 Stück limitierte Collector's Edition bietet einen robusten Schuber mit Metallic-Gold-Branding, ein DIN A2-Poster des Covers, fünf Postkarten mit Motiven verschiedener CRPGs sowie einen DIN A4-Block Karopapier und einen Bleistift für die Kartenzeichner unter euch. Diese Edition, die nur im Vorbestellungszeitraum verfügbar sein wird, kostet zirka 58 Euro. Einen optischen Eindruck von den Extras sowie mehrere Leseproben und eine Liste aller behandelten Spiele findet ihr hier.

Entsprechend dem gemeinnützigen Charakter des Projekts wird der gesamte Gewinn des Autors an die Wohltätigkeitsorganisation Vocação in Brasilien gespendet, von der Felipe Pepe selbst stammt. Dort wird Kindern und Jugendlichen aus armen Gegenden ermöglicht, an eine Ausbildung oder Arbeit zu kommen.