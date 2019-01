Nintendo Switch Online: Hinweise auf SNES-Titel entdeckt

Switch

Nintendo Switch ab 295,78 € bei Amazon.de kaufen.

Bisher können die Abonnenten des kostenpflichtigen Nintendo-Dienstes „Nintendo Switch Online“ ausschließlich NES-Klassiker im Rahmen des Programms spielen. Doch schon in naher Zukunft könnten sich auch SNES-Titel hinzugesellen. Hinweise darauf haben jetzt Dataminer entdeckt. So wurden im Quellcode der Website verschiedene Namen von Spielen gefunden, darunter F-Zero, Star Fox 2, Legend of Zelda - Link to the Past, Contra 3, Yoshi's Island und Breath of Fire 2. Die komplette Liste umfasst insgesamt 22 Spiele und sieht wie folgt aus:

Breath of Fire 2

Contra 3

Demon's Crest

F-Zero

Kirby's Dream Course

Kirby's Dream Land 3

Kirby Super Star

Legend of Zelda - Link to the Past

Pilotwings

Pop'n Twinbee

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Super Soccer

The Legend of the Mystical Ninja

Yoshi's Island

Im Code der NES-Switch-App wurden derweil Namen von vier Emulatoren entdeckt. Während Kachikachi für NES-Klassiker und Canoe für SNES-Klassiker genutzt werden, tauchen noch Hiyoko und Count auf, bei denen noch unklar ist, für welche Spiele sie genutzt werden. Möglicherweise hat Nintendo auch Klassiker-Sammlungen für N64, 3DS oder Game Boy Advance für seinen Online-Service geplant. Offiziell bestätigt wurde davon bisher jedoch noch nichts.