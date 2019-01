Devotion: Release-Termin und Trailer zum Horror-Adventure

Das taiwanische Indie-Studio Red Candle Games (Detention) hat den Release-Termin für sein kommendes Horror-Adventure Devotion bekannt gegeben. Das PC-Spiel wird demnach ab dem 19. Februar via Steam erhältlich sein. Zu dem Titel heißt es seitens der Entwickler:

Erkundet einen Apartmentkomplex aus den 1980er Jahren in Taiwan, der sich nach und nach in einen Albtraum verwandelt. Taucht ein in die Vergangenheit einer Familie und werdet zeuge ihrer Hingabe...