Switch: Nintendo gibt die meistgespielten Titel 2018 in Europa bekannt

Nintendo hat die im vergangenen Jahr in Europa meistgespielten Switch-Titel bekannt gegeben. Die Spitzenposition konnte sich 2018 laut den Japanern der Battle-Royale-Shooter Fortnite sichern, gefolgt von Nintendos Action-Adventure The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5). Auf Platz drei landete der 3D-Platformer Super Mario Odyssey (Testnote: 9.5).

In den Top-Ten finden sich noch Titel wie Splatoon 2 (Testnote: 8.0), FIFA 19 (Testnote: 9.5), Minecraft (im User-Artikel) und Xenoblade Chronicles 2 (Testnote: 8.0). Die komplette Liste, bestehend aus insgesamt 21 Spielen, könnt ihr unterhalb dieser Zeilen einsehen: