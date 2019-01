GamersGlobal Community Awards 2018: Die Sieger

Zwei Wochen lang haben die User von GamersGlobal abgestimmt, um ihre Favoriten des Spielejahrgangs 2018 zu küren. In insgesamt 17 Kategorien wurden im Durchschnitt 253 Stimmen abgegeben. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen. Ohne weitere Umschweife schreiten wir nun zur Verkündung der Sieger:

Spiel des Jahres

1. God of War

2. Red Dead Redemption 2

3. Detroit - Become Human

Bestes Actionspiel

Red Dead Redemption 2

Bestes Action-Adventure

God of War

Bestes Rollenspiel

Divinity - Original Sin 2 (Definitive Edition)

Bestes Strategiespiel

Frostpunk

Bestes Adventure

Life is Strange 2

Bestes Sport-/Rennspiel

Forza Horizon 4

Beste Simulation

Surviving Mars

Bestes VR-Spiel

Astro Bot

Bestes Multiplayer-Spiel

Battlefield V

Beste Story

God of War

Beste Spielwelt

Red Dead Redemption 2

Bester Soundtrack

Red Dead Redemption 2

Bestes Spiel deutscher Entwickler

Railway Empire

Enttäuschung des Jahres

Fallout 76

Überraschung des Jahres

Return of the Obra Dinn

Größte Hoffnung 2019

The Last of Us 2

Die vollständigen Ergebnisse in Diagrammform findet ihr unter diesem Link.