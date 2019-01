Shroud of the Avatar: Free-to-play erfolglos // Neue Finanzierungsidee

PC MacOS

Richard Garriotts MMORPG Shroud of the Avatar musste bei Release im letzten Jahr nach über fünf Jahren Entwicklung heftige Kritik einstecken. Das Spiel machte einen unfertigen Eindruck, die Welt wirkte leer, die Grafik altbacken und viele Gameplay-Entscheidungen konnten nicht nachvollzogen werden. Das Studio Portalarium hat sich nicht unterkriegen lassen und versucht an den Fehlern zu arbeiten. Dennoch stellte sich beim durch Crowdfunding-Millionen unterstützten, zum Vollpreis verkauften und mit einem Buy2play-System mit optionalem Abo versehenen Online-Rollenspiel im Laufe des Jahres 2018 kein Erfolg ein.

Ende Oktober entschloss man sich letztendlich dazu, auf ein Free-to-Play-Modell mit weiterhin optionalem Abo umzustellen. Dies sorgte, zumindest den Steam-Zahlen zufolge, zwar für ein Spielerplus von knapp 35 Prozent im November, das aber durch ein Minus von gut 25 Prozent im Dezember fast wieder egalisiert wurde und sicherlich nicht die Zahlen wiedergibt, die Portalarium gerne gesehen hätte.

Zeitgleich mit der Umstellung auf Free-to-Play legte man beim US-Entwickler einen stärkeren Fokus auf Ingame-Verkäufe. So kann mittlerweile fast jedes Item und jedes Housing-Zubehör im Store für Geld erworben werden. Da man sich bei Portalarium offenbar bewusst ist, dass es einige Fans des Spiels gibt, die eine Menge Geld investieren, hat man sich nach der goldenen Ingame-Burg für 30.000 US-Dollar aus der Early-Access-Phase nun eine neue Einnahmequelle einfallen lassen. Für 6.999 US-Dollar können Investoren, also Spieler, ein reichhaltiges Paket erwerben. Während die Entwickler noch über eine inhaltliche Anpassung nachdenken, umfasst dieses Bundles derzeit folgende Inhalte:

Besitzurkunde für ein überall platzierbares Grundstück, ein Jahr steuerfrei

Charakter-Titel "Herr der Insel" oder "Dame der Insel"

Wahl von zwei verfügbaren Häusern

Wahl eines verfügbaren Schlosskellers

Wahl eines verfügbaren Schlossmauersets

1.400 Kronen (Ingame-Währung)

999 Bankplätze

12 Prosperity-Tools (unzerstörbare Werkzeuge mit Bonus-Fähigkeiten)

zwei einzigartige Gegenstände im Spiel

früher Zugang zu Episode 2

signierte Episode-1-Box mit Karte vom Team

eine Stunde Videokonferenz-Einzelgespräch mit dem technischen Leiter Chris Spears

ein echter, nummerierter Silberring, persönlich gefertigt von Lord British

In-Game-Version des Lord-British-Rings

Besichtigung der Portalarium-Büros in Austin, Texas

ein Abendessen und Getränke mit Richard Garriott, Executive Producer Starr Long und Chris Spears an einem noch nicht bekannten Ort

Mit dem erhofften Erlös soll die Weiterentwicklung von Shroud of the Avatar gesichert werden. Immerhin plant Portalarium neben regelmäßigen Inhaltsupdates noch vier weitere Episoden mit neuen Spielgebieten und einer fortschreitenden Hintergrundgeschichte zu veröffentlichen, von denen Episode 2 Ende 2019 erscheinen soll.